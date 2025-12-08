李登輝醫療召集人、心臟權威連文彬99歲辭世 「400萬退休金全捐出」暖舉曝光

連文彬（右）2019年獲得第29屆醫療奉獻獎。（總統府提供）

前總統李登輝醫療召集人、台大心臟權威連文彬6日晚間辭世，享耆壽99歲（虛歲），消息一出各界追思，家屬也透過社群證實消息，過去連文彬在退休時的暖舉也被網友翻出重新討論，當時他將400多萬元退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，希望能替台灣培養出諾貝爾得獎者。

連文彬出生於1927年12月29日，曾任李登輝前總統醫療小組召集人長達11年，連文彬曾自豪說「那是我最榮幸的一個時期」，今天傳出他已於6日晚間辭世，家屬透過社群媒體證實消息，「我們的連文彬爺爺，謝謝您，您這輩子辛苦了。身為心臟科權威您這輩子救人無數，現在您一定去了天堂。您一路好走，我們都會想念您。」

廣告 廣告

連文彬過去被尊稱為台灣心臟權威，曾在台大醫院完成首例開心手術，還完成首例永久性心律調節器體內安裝，退休時更將400多萬退休金全數捐出，成立「跨世紀醫療促進基金會」，同時設置醫學研究獎助金，資助35至50歲的年輕醫師從事研究，希望能替台灣培養出諾貝爾得獎者。

2019年連文彬榮獲第29屆醫療奉獻獎，由時任副總統的陳建仁頒發，留下珍貴合影。

更多鏡週刊報導

李登輝逝世一週年 李安妮曝：媽不時會問「有沒有去醫院看爸爸」

【一鏡到底】被李登輝讚：最了解我的人 李靜宜翻譯的是「總統的心思」

【全文】延續李登輝香火 李坤儀生兒擬從母姓