李登輝24年前談「增軍費」4點對話曝光 讓他驚呼：無違和感

總統賴清德日前宣布要啟動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計從2026至2033年逐步投入1.25兆國防預算，但此舉卻引起國民黨不滿，認為會將台灣變成兵工廠。對此，資深媒體人黃暐瀚昨（15）日翻出李登輝前總統24年接受新聞專訪的畫面，提到4點「增軍費」論述，讓黃驚呼「如今再看，竟無一點違和感」。

近日賴清德透露，中國對台灣及印太區域的威脅正在加劇，同時以2027年完成「武統台灣」的準備為目標，加速侵略台灣的軍事整備，企圖「以武逼統」「以武逼降」，併吞台灣。所以將啟動《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，預計2026至2033年投入1.25兆元，不僅要打造「台灣之盾」，還要引進高科技及AI，邁向經濟與安全雙贏的先進防衛作戰體系。

針對近日台灣不斷討論到增加軍事預算的話題，黃暐瀚昨天於臉書po出李登輝在2001年接受《台視新聞》的專訪畫面，內容提及增加軍費等問題，黃對此驚呼，「24年過去，如今再看，竟無一點違和感，既驚訝，又不勝唏噓。」

當時李登輝提到關鍵4點，包含「誰要打中國？根本沒有。為什麼一直增加軍費？」「台灣已經實施民主制度，反對與共產黨統一。」「蔣經國在台灣待了39年，都說自己是台灣人。」「國民黨從反共變聯共，把對岸當阿公？真的搞不懂。」

該篇po文曝光後，引起許多網友湧入留言，「李登輝說的太對太正確了，台灣人就要團結，把自己的國家建立的很堅強。」「台灣史上最有遠見的國家領袖！」「對啊國民黨情願當孫子」「阿輝伯最後一次告訴我們 台灣交給我們了」。

