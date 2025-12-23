李相燁大談師生戀！15年後再遇初戀「老師成了秘書」

李相燁（右起）劇中和崔江姬大談師生戀。（中天娛樂台提供）

「電眼男神」李相燁與「韓國美魔女」崔江姬共同主演的諜報喜劇《特務不受控》在中天娛樂台熱播。崔江姬飾演能力超群的傳奇特務「白燦美」，下定決心要替同事報仇，被分配到的目標竟是過去的家教學生，延伸出爆笑又浪漫的愛情故事。

李相燁飾演的日光高科技理事「尹錫鎬」，當初得知要與崔江姬合作，他相當開心，「因為知道要和崔江姬搭檔，所以我在沒有看完整個劇本的情況下，就決定要出演這部劇」，但他補充道「讀完劇本後，我感覺劇情內容相當好」。

李相燁在《特務不受控》眼神大放電。（中天娛樂台提供）

李相燁在《特務不受控》飾演的「尹錫鎬」在高中時期，遇到擔任他的家庭教師「白燦美」，兩人漸生情愫，因為一些原因，「白燦美」不告而別，而15年後「尹錫鎬」再度遇上神似初戀「白燦美」，名字卻叫做「白薔薇」的人，成為自己的秘書。

對於在劇中跟崔江姬大談師生戀，李相燁表示崔江姬曾是自己的理想型，「我二十出頭的時候是崔江姬的粉絲，她是我的理想型之一。像我這個年紀的人，高中和大學時期應該都喜歡全智賢、蘇宥真和崔江姬，其中崔江姬是我的最愛」，更提到能一起拍戲真的太棒了，「她買咖啡給我喝時覺得很神奇，拍攝期間總是很緊張，到現在看到她還是會『喔！是崔江姬』」，一種粉絲看到女神的心態。

因為眼神看起來總是很濕潤，被說擁有「愛情劇式的眼睛」的李相燁，在《特務不受控》經常對崔江姬放電，就連崔江姬對於李相燁的眼睛都相當印象深刻，「因為他的眼睛非常純淨善良」，而此次因為劇情主軸圍繞在懸疑、臥底等劇情，兩人之間的感情戲沒有很多，彼此都感到相當惋惜，不過李相燁也表示覺得感情在劇裡的比重剛剛好，「我覺得一旦拍更多感情戲，整個框架就會被打亂」，更表示因為《特務不受控》是以女性為中心的戲劇，也因次對於自己的戲份多寡並沒有那麼看重，「角色大小對我來說並不重要，即使戲份不多，也能展現我的魅力」，對於自己的演技相當有自信。

李相燁在《特務不受控》對於初戀相當癡情，而戲外他則是「老婆傻瓜」，更在綜藝分享對於太太的暱稱竟是用娃娃音喊老婆「好可愛」，就連身為好友同時也是媒人的張聖圭，他回想起當初李相燁談及要結婚洋溢著幸福的模樣，「眼裡都冒著愛心」，而李相燁更分享初次見到太太就一見鍾情，對太太的美貌著迷，讓當時正在開車的他相當緊張，根本不敢看對方，李相燁更調侃自己「那天一直目視前方開車，我還以為自己是計程車司機」，除此之外，更被太太在工作時專業、霸氣的模樣吸引，更表示因為很喜歡妻子，所以順其自然地決定要結婚，「突然有一天，我就在預定結婚場地」，對於想娶妻子的心相當熱切。《特務不受控》周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。

