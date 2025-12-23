李相燁戲裡癡情 戲外是老婆傻瓜

「電眼男神」李相燁在諜報喜劇《特務不受控》，和「韓國美魔女」崔江姬上演師生戀，他飾演日光高科技理事「尹錫鎬」，高中時期喜歡上家庭教師，女方不告而別，沒想到15年後，她成為自己的祕書，真實身分還是傳奇特務「白燦美」，延伸出爆笑又浪漫的愛情故事，該劇周一至周五晚間10點在中天娛樂台播出。

李相燁透露自己是崔江姬粉絲，能一起拍戲夢想成真，「她買咖啡給我喝時覺得很神奇，拍攝期間總是很緊張，到現在看到她還是會驚呼。」而他的眼神看起來總是很溼潤，被說擁有「愛情劇式的眼睛」，劇中經常放電，讓女神也印象深刻，稱讚「他的眼睛非常純淨善良」。

李相燁在劇中對於初戀相當癡情，戲外則是「老婆傻瓜」，對太太一見鍾情，暱稱會用娃娃音喊老婆「好可愛」，更放閃因為很喜歡太太，所以決心要結婚，「突然有一天，我就在預訂結婚場地了」。