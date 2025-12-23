李相燁與理想型大談師生戀 獲封「老婆傻瓜」超甜愛稱曝光

李相燁與崔江姬主演諜報喜劇《特務不受控》。（圖／中天娛樂台提供）

李相燁與崔江姬主演諜報喜劇《特務不受控》在中天娛樂台熱播，對於在劇中跟崔江姬大談師生戀，李相燁表示崔江姬曾是自己的理想型，「我二十出頭的時候是崔江姬的粉絲，她是我的理想型之一，像我這個年紀的人，高中和大學時期應該都喜歡全智賢、蘇宥真和崔江姬，其中崔江姬是我的最愛。」更提到能一起拍戲真的太棒了，「她買咖啡給我喝時覺得很神奇，拍攝期間總是很緊張，到現在看到她還是會『喔！是崔江姬』！」

因為眼神看起來總是很濕潤，被說擁有「愛情劇式的眼睛」的李相燁，在《特務不受控》經常對崔江姬放電，就連崔江姬對於李相燁的眼睛都相當印象深刻，認為他的眼睛非常純淨善良。此次因為劇情主軸圍繞在懸疑、臥底等劇情，兩人之間的感情戲沒有很多，彼此都感到相當惋惜，不過李相燁也覺得感情在劇裡的比重剛剛好，「我覺得一旦拍更多感情戲，整個框架就會被打亂。」

李相燁是著名的老婆傻瓜。（圖／中天娛樂台提供）

李相燁在《特務不受控》對於初戀相當癡情，戲外他則是「老婆傻瓜」，更在綜藝分享對於太太的暱稱，竟是用娃娃音喊老婆「好可愛」，就連身為好友同時也是媒人的名主持人張聖圭，回想起當初李相燁談及要結婚洋溢著幸福的模樣，直呼：「眼裡都冒著愛心。」李相燁更分享初次見到太太就一見鍾情，對太太的美貌著迷，讓當時正在開車的他相當緊張，根本不敢看對方，李相燁更自嘲：「那天一直目視前方開車，我還以為自己是計程車司機。」

