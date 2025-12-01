李眉蓁批捷運黃線工程度落後 憂心後面紫線等計畫將連環倒

市議員李眉蓁說，捷運黃線、小港林園線及岡山路竹延伸線2B均在二○二三年前獲得中央核定，但執行階段，卻追加鉅額預算、工程度嚴重落後。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員李眉蓁一日總質詢說，捷運黃線、小港林園線及岡山路竹延伸線2B均在二○二三年前獲得中央核定，但執行階段，卻追加鉅額預算、工程度嚴重落後。

李眉蓁指出，黃線經費自1,442億元飆漲至2,348億元，施工時間從六年變十二年，小港林園線及岡山路竹延伸線工期亦延長至十二年及八年，憂心前面塞車，後面如紫線等計畫將連環倒。

陳市長指出，財劃法惡修將導致高雄重大建設受影響，縣市貧富差距擴大，包含捷運紫線等新興計畫受到影響；邱于軒議員強調，捷運補助短缺一百零三億元，是二○二三年前中央就已核定，理應撥付給地方。

李眉蓁也呼籲市府好自為之，不要服務案件做不到，做圖卡攻擊議員卻很快，她要求市府加速改善左營區左營下路改善、中油後勁宿舍居民改採民生用電計價，強調兩者皆是陳市長允諾答覆及解決，卻遲遲沒下文。

繼美濃大峽谷、馬頭山廢棄物，八天內爆發四起垃圾亂倒，陳麗娜議員則指出，李有財父子經營侑鴻環保公司的透明足跡漏洞百出，也凸顯廢棄物流向欠缺管理，市府被不法業者當塑膠。

陳麗娜質疑，李有財父子深夜遭聲押，台南後壁、城西垃圾場隨後接連發生大火，台南垃圾空污卻要高雄承擔，要求市府給市民合理交代。