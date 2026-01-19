李禎祥專欄》麻雀大屠殺 鳥死人亦亡！中共舉國體制 國家苦難難終止
生態學上有一個重要名詞：Environmental Disaster，譯為「環境災害」或「生態災難」，係指人類破壞自然環境導致的災害，有別於地震、颱風、海嘯等「自然災害」，也有別於人類毀滅人類的戰爭。而在人類史上，最大的單一生態災難事件，要屬中國1950年代的「麻雀大屠殺」。其規模遠非蘇聯車諾比核災所能比；而驚悚和戲劇性的程度，也是古今一絕。
人類史上最大生態災難事件
「麻雀大屠殺」一詞是筆者所擬，中國稱為「打麻雀運動」。從歷史脈絡來看，它是「除四害運動」的一環，除四害運動是「大躍進」最早開展的一環，而大躍進又是「三面紅旗」的一環（另兩面是人民公社、社會主義建設總路線）。三面紅旗導致「三年困難時期」，也就是中國大饑荒，估計有4500萬人死亡。這場人類史上最大饑荒雖有多重因素，但麻雀大屠殺無疑是最主要原因之一。其在生態學的意義，一言以蔽之：「麻雀不存，人將焉附」。
麻雀大屠殺的元凶是毛澤東，由他下令執行，因此歷來研究學者都從政策面切入。普遍性的說法是，1955年有農民向毛澤東反映麻雀禍害莊稼，毛決定整治麻雀。隔年（1956）中共中央政治局提出毛草擬的〈1956到1967年全國農業發展綱要草案〉，提到：「除四害：從1956年開始，分別在5年、7年或者12年內，在一切可能的地方，基本上消滅老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子。」）該綱要的本質是冒進式的，但1957年11月，《人民日報》發表社論〈發動全民，討論四十條綱要，掀起農業生產的高潮〉，用「躍進」一詞加以粉飾，從此拉開大躍進的序幕，並於1958年全面展開。
中共搞運動有一個重要套路，就是「消滅敵人」。《農業四十條綱要》提到要消滅病蟲害和傳染病，但前者是古老的傳統，後者是基本的衛生。即使消滅蚊蠅和老鼠，也是公共衛生的ABC。唯獨麻雀，既非右派，也不反革命，更非階級敵人，當時也不帶禽流感，卻橫空出世成為全民公敵，委實匪夷所思。
當年除四害打麻雀的官方宣傳海報。圖：作者提供
全民大鬧劇，毀雀20億
從資料來看，「打麻雀」是大躍進在農業方面最熱鬧刺激的全民運動。不分城市農村、男女老少，百工百業以作戰方式討伐這些吱吱喳喳的小鳥。手段工具包括毀巢、毒殺、射彈弓、丟石頭、放鞭炮、搖旗揮竿、敲打鍋碗瓢盆等。後三種手段是要嚇死或累死麻雀。因麻雀無法在空中停留過久（據說不能超過15分鐘），噪音和奇襲使牠們不能棲枝也不敢落地，只能在空中不斷振翅，直到筋疲力竭墜地死亡。
在北京，部分麻雀飛往波蘭大使館逃難。使館人員拒絕驅離「難民」，北京人祭出「魔音傳腦」的殺手鐧，來自館外連續數日的高分貝噪音震死數百隻麻雀，最終使館人員不得不開門讓他們將雀屍載走。1958年5月《時代》雜誌刊登〈紅色中國：消滅麻雀〉一文，引據北京電台報導，稱該地參與屠殺麻雀的有300萬人。一位來自雲南的16歲少年楊世文，白天尋找巢窩，晚上勒死牠們，共殺了2萬隻麻雀。
這場全民「鬧劇」究竟殺了多少麻雀？據說光是1958年，就有20億隻消失。但大自然的報應出奇迅速。隔年（1959）農田害蟲（包括蝗蟲）因無天敵，數量激增，禍害莊稼，情勢開始嚴峻。一些生物學家如朱洗、馮德培、張香桐等冒犯逆鱗，秉持學術良心為麻雀請命，毛不為所動。1960年災情延燒擴大，毛才指示「麻雀不要打了」，將其從四害名單移除，以臭蟲取代。然而為時已晚，曾經是中國最常見的麻雀，基本上從中國大地絕跡。
被殺光的鳥和被吃光的鳥
為了消弭蟲害，北京當局亡羊補牢，緊急從加拿大和蘇聯進口麻雀，然杯水車薪（蘇聯的資料是25 萬隻），麻雀吃蟲的速度趕不上中國人餓死的速度。「歸化中國」的洋麻雀雖努力繁殖，但還要經過數十代和數十年，才能填補本土麻雀消失留下的巨大真空。
不過「四害」的污名難以洗清，加上「油炸麻雀」自古為中國「美食」，因此洋麻雀也命運多舛，數量一多就上了餐桌。這場「從田間到舌尖之旅」直到2000年中國國家林業局將麻雀列入「三有」（全名為「國家保護的有益的或者有重要經濟、科學研究價值的陸生野生動物）名單，明令禁止捕捉，才真的拐了彎。
不過和禾花雀（黃胸鵐，鵐唸無）相比，洋麻雀幸運多了。兩雀同屬雀形目，同樣小不點，但前者被認為有壯陽功效，而遭到毀滅式濫捕，1980年代更是著名的外銷罐頭食品，結果族群銳減，現已成「極度瀕危」，列入中國一級保護動物。一個被殺到幾乎（或已經）絕種，一個被吃到瀕臨絕種，中國本土麻雀和禾花雀，這兩件「鳥事」不是普通沉重。
黃胸鵐（禾花雀。學名：Emberiza aureola）。示意圖：ai生成
事後中共將大饑荒稱為「三年自然災害」，一者淡化災情，二者甩鍋自然，將人謀不臧，尤其是毛澤東的責任撇得一乾二淨，反而那些「吹哨者」被秋後算帳：朱洗（戰後任教過台大，後為中國科學院實驗生物研究所所長）1962年病逝，文革期間被毀墓曝屍；馮德培（中央研究院第一屆院士，中科院生理研究所所長）被公開罰跪，並拖到暗室打得半死；張香桐（中科院生理所研究員）則關進「牛棚」。更早在1956年，麻雀大難山雨欲來之際，鳥類學家鄭作新就主張麻雀不是害鳥，為此也在文革遭到批鬥，罪名是「膽敢為麻雀評功擺好，反對最高指示」。
禍害中國的魔王遊戲
麻雀是益鳥還是害鳥？不能一概而論。鄭作新的解釋很清楚：農作物收成時，麻雀吃穀物是有害的；但麻雀生殖育雛時，必須大量吃蟲，於農業大大有益。因此對此問題，要依不同季節、不同地區、不同環境而有不同處理。這是很實務的見解，但在紅色中國，普世科學遇到毛的政治，實務見解不值一毛。
毛澤東以舉國體制強推大躍進運動，結局並非宣傳上的豐衣足食，而是生靈塗炭。示意圖：ai生成
這裡再回到一個「根本問」，也是「大哉問」：毛澤東為何要消滅麻雀？所謂毛聽取農民心聲而做決定云云，殊難令人置信。因其一生作為，係以增益中國人民（包括農民）最大痛苦為目的；所有運動的推行，都有一貫呼應的內在邏輯，顯現「變」與「不變」。不變的是，毛要殺人，要把中國鬧到天翻地覆；但他會變各種把戲，搞各種運動，對魔界而言這是必要的娛樂，也是功力的證明。將「殺掉20億隻麻雀」玩成「殺掉4500萬人」，這是何等的功力！
沒錯，筆者要強調的是，毛不是人，而是魔界轉生，20世紀最大魔王。其名言「與天鬥，其樂無窮；與地鬥，其樂無窮；與人鬥，其樂無窮」，正是魔王口吻，人是講不出來的。後人對毛的功過採三七分，對其歷史評價亦褒亦貶，部分學者甚至認為毛被「妖魔化」；但中國學者余杰認為，毛並沒有被妖魔化，因為「毛本身就是妖魔」，真是一語中的！如今魔王雖死，魔黨後繼有人，加上種種因蔓糾葛不斷，中國的苦難在可見的將來很難結束。
「除四害運動」結束沒多久，1966年相同的套路又來了，這次端出「破四舊運動」。四舊指舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣，看似「正能量」，但毛澤東一陣「魔操作」，竟能搞成鬼哭神號的文化大革命，而且又毀了數百萬條人命；並和大饑荒一樣，出現人吃人的悲劇。不同的是，前者餓極食人，後者恨極食人。這場人類史上最大魔難，因超乎本文範疇，這裡就點到為止。
作者》李禎祥 台大中文系、政大台史所碩士。資深編輯，從事人權議題研究多年，並發表多篇論文與專欄文章。著有《李天生評傳》《二二八的逃亡與虐殺》，編撰有《人權之路》；編輯有《白色封印》、《高俊明牧師回憶錄》等；並受補償基金會、國家人權博物館籌備處委託，進行白色恐怖六張犁名單、政治犯名單比對考證，近年參與中研院台史所的白色恐怖歷史概覽編纂計畫等。
