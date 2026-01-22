【李福軒專欄】「又」走了一位打火兄弟！ 3

李福軒／美國猶他州立大學電機博士、軍武與模擬訓練系統專家

「面罩給妳，妳要活下去！」

這是基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑3度冒死衝入火場，最後尋獲受困屋羅姓住戶，毅然將救命呼吸器面罩脫下給對方戴上後，英勇殉職前的最後一句話。

近年來，台灣地區消防員重大折損案例如下：

2014，高雄氣爆事故，5員。

2015，桃園新屋保齡球館火災，6員。

2018，桃園平鎮敬鵬工業火災，6員。

2019，台中大雅鐵皮工廠火災，2員。

2021，彰化喬友大樓火災，1員。

2023，屏東明揚國際工廠爆炸，4員。

2024，新竹慈雲路「晴空匯」大樓火災，2員。

吾人與消防人員十多年來的近距離接觸，得到幾個心得：

一、消防員非常用功

除了出勤、備勤、宣導，自我訓練、團隊訓練，觀摩考查進修是「日常」。

二、消防員沒有敵人

事故現場，除了災難本身之外，只要是到埸人員都是目標一致的「友軍」。

三、消防員救人第一

一進到災難現場，自己的危險不是考慮因素，心裏只有一件事，「救人」。

這種遇到事情會下意識先去救別人，除了從小被形塑的觀念教育外，個性也是。這是會選擇消防事業的人性特質，更是進入消息事業後日日夜夜耳濡目染所建立的根生蒂固觀念與特質。

吾人知道進入災埸消防員的取捨不易，但折損一名消防員代表可能可以被救的民眾要少好多位。

除了祈求上天保佑消防兄弟之外，也期待政府對消防區塊的改革，包括：

一、在勤務與待遇上要給足夠保障。很難相信，一位帶隊進入災埸的分隊長加給才幾千元台幣；除了檢討常態性加給之外，應另設進入災埸救難的「出勤加給」。

二、建立「消防救難即時指揮管制系統」。包括消防人員個人生理與位置資訊擷取、警告、回傳系統，讓現場指揮官可掌握攻埾小組人員的狀況，在維生系統或人員狀況已應示警時，可即時下令撤回。或是當救災人員𨍭變成待救狀態時，可定位並迅速搜救，到處救難人員的一線生機。

消防員𡚒不顧身先救別人，是潛意識、是特質。

消防員也是別人家的孩子、丈夫、妻子、兄弟姊妹、父母。

這些救難血淚事蹟與林覺民先烈的「與妻訣別書」同樣令人動容。

除了祈願上天保佑之外，更希望透過政府的改革，可以多一點保障、少一點犧牲。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：Unsplash示意圖

