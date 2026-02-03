李科永圖書館跨界合作新北動保處 將尊重生命理念融入兒童日常

248260203a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市政府積極落實生命教育，首座兒童專屬圖書館「林口區李科永紀念圖書館」正式與新北市政府動物保護防疫處跨界合作，啟用全新「寵物圖書專區」。這場首度跨部會的協作，結合林口運動公園旁的地理優勢，透過沉浸式動物主題空間與豐富館藏，將寵物友善、責任飼養與尊重生命的理念融入兒童日常閱讀。

寵物圖書專區內設置毛寶貝立體造型空間，並由大型狗狗玩偶陪伴孩童共讀，營造出充滿療癒感的環境。動保處特別派員指導場地布置，透過主題海報引導孩童學習帶犬貓外出繫繩、使用外出籠等正確觀念。專區書籍涵蓋品種特性、營養健康管理及行為訓練等多元面向，帶領家長與新手飼主從基礎的「養活」走向專業的「養好」，讓動物保護觀念在共讀中深化。

除了靜態資源的推廣，動保處每年持續與國中小學合作，透過專業人士入校宣講，引導學童從認識狗狗習性開始建立同理心。統計顯示，動保處在114年共舉辦137場生命教育宣講活動，參與人數高達17132人，成果獲得師生一致好評。透過圖書館專區的設立，教育場域由校園延伸至社區閱讀空間，展現新北市對落實飼主責任教育的重視。

動保處表示，藉由可愛犬貓立體視覺與繪本導讀，不僅能增進親子關係，更能傳遞愛與尊重的生命教育價值。毛寶貝的需求需要飼主用共感去理解，期盼透過圖書館專區的營運，培育孩童成為未來具備責任感且愛護動物的主人翁。新北市府未來將持續整合各局處資源，讓生命教育的溫度與友善飼養議題深植市民心中，打造更高品質的動物友善城市。

照片來源：新北市政府動保處提供

