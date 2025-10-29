李科永圖書館辦書中人物變裝趴 迎接萬聖節

新北市立圖書館昨（二十九）日表示，為迎接萬聖節，新北市林口李科永紀念圖書館特別推出「書中人物變裝趴」，邀請社區親子裝扮成最喜歡的書中角色，到圖書館感受充滿書香氣息的萬聖節。

為推廣家庭閱讀，同時讓民眾體驗異國文化，新北市林口李科永紀念圖書館特別推出充滿書香味的萬聖節變裝活動，邀請社區親子發揮創意，打扮成自己最喜歡的書中角色，萬聖節晚上到圖書館和大家分享喜愛的書，挑戰「魔法任務」闖關遊戲。

變裝活動之餘，也可以陪孩子閱讀應景的萬聖節繪本，「故事南瓜書展」精選萬聖節主題圖書，讓這個節日除了糖果和裝扮，還有故事的陪伴！

另外還有萬聖節主題的親子閱讀活動，包括三梯次結合閱讀與職業體驗的「魔法職業出任務」，分別為小小建築師夢工坊、小小考古探險隊，以及小小醫生繪本診療室，引導孩子透過有趣的繪本故事認識各種職業，打造獨一無二的閱讀變身經驗。

另，「魔法角色創作坊︱我家的角色，住在書裡！」則邀請二○二五年獲選波隆那插畫展的插畫家張筱琦，和大家分享繪本角色的發想過程，並帶領親子學員一起創作故事主角。

「銀幕上的魔法英雄」，將放映「新‧超人力霸王」與「超熊瑪琪︱英雄再起」，帶大家感受動畫的影像魔力。