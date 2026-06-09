李立劭紀錄片追憶父親 重現白恐下台灣音樂史

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（中央社記者王心妤台北9日電）紀錄片「獨奏者之舞」由導演李立劭從其父、台灣音樂文化工作者李哲洋的人生切入，拼貼白恐時代下被遺忘的台灣音樂史，李立劭今天表示，盼透過拍片重新理解時代對個人影響。

「獨奏者之舞」將於11日晚上10時在「紀錄觀點」首播，今天舉辦首映會，李立劭帶著舞蹈家母親林絲緞及藝文界好友出席。

李哲洋曾就讀台灣省立台北師範學校（今國立台北教育大學）音樂師範科，父親李漢湖因「知匪不報」遭槍決後，他也被退學並被列入長期監控名單，國立台北教育大學校長陳慶和今天特別出席補頒畢業證書。

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陳慶和表示，「學校秉持追求真相、人權與轉型正義的精神，透過頒發名譽畢業證書，希望能撫慰受難者跟家屬的創傷記憶。」代領畢業證書的林絲緞說：「期盼政府與社會記取歷史教訓，以公平、審慎的態度對待人民，避免類似的人權迫害再次發生。」

李立劭表示，李哲洋的故事反映台灣歷史的處境，「許多重要的人物、文化與記憶不斷被忽略、遺忘，又被後人重新發掘與詮釋，希望透過這部紀錄片，讓更多人看見父親長期投入原住民與民間音樂研究的熱愛。」（編輯：李亨山）1150609