李竹芬以「伴侶視角」撰「反紫光外傳」...坦言很多時候走進那些場景，是被「時代和責任的推力」一步一步帶往那裡

成大電機系教授李忠憲與台大電機系教授林宗男、科技專欄作家林修民等人近日共同發表合撰新書《數位國家保衛戰》，揭露中國滲透我國的數位戰略。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬回憶，當年「反紫光」經歷，「很多時候，走進那些場景，不是出於選擇，而是被時代和責任的推力，一步一步帶往那裡」。

李竹芬昨（18日）於臉書以「反紫光外傳：那段一起被時代推著走的日子」為題發文提到，那個悶熱的初夏傍晚，青島東的人潮嘈雜又龐大，「一轉眼，他（指李忠憲）踏入公共領域已超過十年了」。李竹芬說，「很多時候，走進那些場景，不是出於選擇，而是被時代和責任的推力，一步一步帶往那裡」。

談及從反紫光到青島東，李竹芬表示，去年（2024）5月24日傍晚，青島東路的人潮在微悶的風裡湧動，「反藍白亂政的青鳥行動，來到了最高潮」、「十萬多人的現場，真的好壯觀」。

李竹芬說，奇遊團三人組，李忠憲、林宗男和成功大學電機系教授張順志受邀上搖滾區舞台，講述當年反紫光的故事。李竹芬回憶，那天下午，她上完課後，狂奔去搭高鐵北上，先跟他們在台北車站會合，一道過去聲援活動。

李竹芬提到，當時林宗男一看到她，立刻笑說，「每次關鍵時刻，妳總會出現！」李竹芬說，當下很想回答「湊巧啦」，「但老實說，我的確常常在一些奇怪的時間點，剛好站在一些奇怪的地方」、「像反服貿二類電信的記者會，到德國留學的決定，認識李教授的夜晚，都是類似的情況」。

李竹芬笑說，那時候李忠憲、林宗男、張順志都建議，「妳就扮演反紫光成員許美華吧，壯大一下奇遊團的氣勢！」但她早就打定主意不上台，甚至想到如果真的要上去，只想舉牌寫，「我不是許美華」。

李竹芬接續說道，後來準備上台時，她在李忠憲半推半就下，想說，「好啦，算了，陪你去壯壯膽也沒差」，「結果那一晚，興奮、激動的像隻剛放風的猴子，講話時活蹦亂跳、手舞足蹈，他一一介紹了我們」。

李竹芬表示，最近在眾人的期待與督促下，許美華宣告要寫「反紫光戰記」，預計在明年（2026）春天出爐，「我想到陪李教授走過公民運動的一些場景，猛一回頭，依舊像昨日般清晰」。李竹芬說，「寫到這裡，我才意識到，記憶不只是一段接一段，而且越拉越長、越寫越多」。

最後，李竹芬透露，李忠憲希望她能以伴侶的視角，記錄那些年公民行動的心路歷程，「起初，我以為只是寫篇小散文，沒想到才一提筆，許多以為早已淡去的片段，又浮了上來，不知不覺寫成長篇敘事」。她說，「如果有人從字裡行間，拾回那段紛擾的歲月，也彷彿陪伴我們，一起再走入那些回憶」。

（圖片來源：李竹芬臉書）

