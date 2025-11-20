李竹芬憶太陽花當年李忠憲「不清楚外面世界天翻地覆」...法官朋友一篇邀稿讓他站上風口浪尖：人生瞬間被捲走了

成大電機系教授李忠憲與台大電機系教授林宗男、科技專欄作家林修民等人近日共同發表合撰新書《數位國家保衛戰》，揭露中國滲透我國的數位戰略。李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（20）日再度回憶，當年李忠憲回台任教後，完全不清楚外面的世界已經天翻地覆，是2014年太陽花學運時、一位法官朋友詢問他是否能寫服貿資安分析文章，隔天瞬間有三千多次分享，「他的人生，就突然被捲走了。」

李竹芬今日在臉書發文表示，「每次回想起那些年，我都覺得：他（李忠憲）根本不是天生就會站在風口的人。如果人生有風口，他一定是不小心才被風捲入的那種人。」

李竹芬表示，而這一切的起點，竟然只是一位法官朋友的隨口一句：「可以幫我寫篇服貿資安分析嗎？」

李竹芬回憶，李忠憲從德國回台任教後，一直是典型的學者，沈靜少言，孜孜不倦，努力追求學術上的卓越。

生活規律得像個機器人一樣。每天凌晨四、五點起床，先稍為梳洗一下，接著出門。然後，一定會喝杯咖啡提神再上工。李忠憲總笑臉迎人，從不主動去爭取資源，行事低調且逆來順受。

「因此，他很受歡迎，許多人愛找他合作」，李竹芬表示，那時候李忠憲又不懂得拒絕，於是出差多，計畫一堆、學生越收越滿，工作永遠做不完。

李竹芬指出，2014台灣爆發了太陽花學運，學生抗議黑箱服貿，攻占立法院時，李忠憲還在電腦前思考下一篇 paper 要往哪個期刋投，「他完全不清楚外面的世界，早已天翻地覆了。」

李竹芬再說，後來，李忠憲一位任職高等法院的法官朋友，拜託他替司法界寫一篇關於服貿協議資安風險的分析文。文章將分享在法官論壇群組，因為闖進立法院的那群學生，未來勢必會站上台北地院的被告席。而公民不服從，需要有人提供理性又堅實的論述基礎。

「做這件事當然會得罪政府，正常人或許要考慮一下，但他卻毫不猶豫，一口氣就答應下來」，李竹芬直言，不是李忠憲很勇敢，也不是因為他有什麼反骨基因，而是這就是他的專業。他從沒想過要成為somebody，他的家庭教育也很簡單，就是不要做壞人就好。只是在那個時刻，他覺得自己不能不站出來，這是他的責任。

但李竹芬指出，李忠憲長年只寫英文科技論文，突然要寫中文評論，就像腦神經系統被迫切換了語言介面。寫起來卡到不行，語句生澀彆扭，彷如頭殼升級失敗。他寫了又改，改了又寫，邊改還邊懷疑人生，最後，不知寫了幾版，「但越改，他越覺得事情不太妙：這並非只是單純寫篇文章，而是要站到風尖浪口。」

李竹芬提及，那天夜裡李忠憲忐忑不安、輾轉難眠，隔天終於把文章貼上臉書，結果，沒料到瞬間竟有三千多次分享，像洶湧海嘯一樣席捲而來，「他的人生，就突然被捲走了。速度之快，連手上的咖啡，都還來不及喝完，就消失不見了。」

