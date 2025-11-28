李竹芬憶當年李忠憲「第一場反服貿記者會」...看穿他想去但害怕「內心一堆OS」：自己剛好在旁輕推，踏出重寫人生的那一步

成大電機系教授李忠憲昔日不僅為反對紫光奇遊團重要成員之一，2015年馬政府時代推行對中服貿，他也與台大電機系教授林宗男、交大資工系教授林盈達出面示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（28日）再度回憶，當年李忠憲起初完全無感，但在意識到電信業於服貿開放項目中觸及的國安問題後，在時代推他的同時，自己也在一旁輕推，使李忠憲跨出那步，參加其人生第一場、也是反服貿的記者會。

李竹芬回顧，李忠憲當年寫了一篇資安分析，隔天一貼臉書就被三千多次分享的浪潮捲走，原本以為只是網路上偶發的漣漪，沒想到下一步，就是記者會了。她說，在人生的岔路上，許多決定並非經過深思，而是在某個瞬間，突然被情勢推向未知。



李竹芬提到，反服貿那一年，李忠憲站在路口徘徊著，而當時代在後推他的同時，自己也剛好在旁輕推他一下，李忠憲就這樣踏出了那一步；而那一步，不只改變了他，也悄悄重寫了他們的人生。



李竹芬說，從資安研究被捲進服貿風暴，那個時期，社會上關於「服貿」的討論越燒越旺，大家都知道「服貿協議」似乎很重要，但真正能搞懂內容的人其實不多，包括李忠憲。



李竹芬回憶，一開始李忠憲照常待在學術象牙塔裡，每天凌晨喝完咖啡，就一頭鑽進資通訊的世界裡，至於外面那場正急速逼近的政治風暴，他完全無感；然而電信業在服貿中，是特別敏感的一環，所牽涉到的不是一般市場，而是「國安關鍵基礎設施」。



李竹芬說，誰能提供台灣的電信服務？背後的資本是誰？資料會流向哪裡？這些看似商業或技術問題，實際上牽動「通訊基礎設施」和「資料主權」，攸關國家能否保持完整的安全底線。



李竹芬解釋，因為只要掌握了通訊服務系統，就能監看、追蹤人民的動向，描繪整個社會的行為軌跡；在關鍵時刻，甚至能癱瘓或操控國家，因此表面上是技術性的資安問題，本質上是國安問題，再往深一層看，其實是「國家主體性」的存亡問題。



李竹芬說，在這樣的背景下，一群資安、電信、科技領域的學者，開始感到不安，李忠憲也正是在那個時刻被捲入漩渦中心。她提到，那一年自己擔任大學系主任，家裡那對難纒的雙胞胎，才三、四歲，原來生活已經夠混亂了，誰也沒料到，後來的混亂還繼續升級。



李竹芬說，有一次她到台北出差，不知為何，李忠憲突然想陪我一起北上；抵達台北車站時，接到林宗男教授的電話：「明天鄭秀玲要開反服貿記者會，你能來嗎？」當時李沒答應，但電話一掛，他立刻看著我。



李竹芬直言，當時自己一眼就看穿了他，李忠憲想去但害怕，內心一堆 OS：「老婆太忙，小孩太小，我沒有膽。」當然，最後、也最真實的那一句，實在講不出口，他需要一個推力，而她剛好就在那裡，於是就說「這麼巧，我們人在台北？如果不是天意，是什麼？去吧，我陪你去！」



李竹芬說，當晚投宿台北，隔天要參加李忠憲人生中第一場記者會，但他平常的標準行頭，就是運動T恤、短褲、布希鞋，「你這一身是要到大安森林公園運動啊？」她說，光想像他穿這套站在記者會上，就覺得荒謬可笑。



因此李竹芬那時，只好先拖著李忠憲去站前新光三越買襯衫、長褲、過夜衣褲，再打電話給助理交代工作，接著請公婆接手孩子；那晚，他又再一夜輾轉難眠，知道自己正站在一條人生岔路前，而他踩下去的，並不是安全的那一條。



李竹芬說，未來的一切，陌生、混亂、不可預測，但那晚自己什麼也沒說，只是靜靜陪著李忠憲，直到天亮。

