李竹芬續寫「反紫光外傳」！李忠憲的資安專業「讓他站上風口」：一旦踏出那一步，生活就不再一樣

成功大學電機系教授李忠憲為反對紫光奇遊團重要成員之一，曾於2015年馬政府時代推行對中服貿，並與台灣大學電機系教授林宗男、交通大學資工系教授林盈達站出來示警資安風險，引起當年產學界響應，成功讓議題受社會關注。對此，李忠憲妻子、虎尾科技大學財務金融系副教授李竹芬今（2日）回憶，李忠憲出席記者會前一晚，他們輾轉到天明，「或許彼此都隱約知道：一旦踏出那一步後，生活就不會再一樣」。

李竹芬今日於臉書發出「反紫光外傳」第四篇，李忠憲要上記者會的前一晚，夫妻倆輾轉到天明，「或許彼此都隱約知道：一旦踏出那一步後，生活就不會再一樣」。她表示，兩人能一起同行，從來不是因為有人衝得多快，另一個就能輕鬆跟隨，那些日子裡的每一天，生活與責任都在兩頭用力拉扯，「我們能做的，只是盡力把日子撐住，不被擊垮」。

李竹芬提到，資安專業，讓李忠憲站上風口，媒體的速度，遠比學術界快太多了。她說明，在學界，一篇論文投出去，等上一年半載沒消息，都不稀奇，「可是在社會議題裡，往往幾個小時內，媒體就能把你推上前線」。

李竹芬說，從第一篇貼文開始，李忠憲收到的邀請越來越多，演講、座談、政策討論、專家諮詢，每一場都像一扇突然被推開的門，把他從原來的世界，帶往另一個世界，「他不是不害怕；甚至可以說，他每次第一反應永遠是想逃，但時代和責任感似乎不允許他退下來」。李竹芬表示，那時候的社會氛圍，就是那麼緊繃、那麼急迫，「大家都在找懂技術、又能講清楚服貿風險的人，而剛好，李忠憲不小心就站在那個位置上」。

李竹芬指出，李忠憲之所以被推上前線，不是因為他特別勇敢、特別聰明、或特別熱心，「我想，主要是他講出來的專業，意外地讓記者和一般人容易聽懂」。李竹芬表示，很多學者的學問太深厚了，聽眾在他們講三句話後，立刻迷航，「而李主憲大概是肚子裡的墨水還沒滿，能把複雜的事情，講得很平易近人」。

李竹芬表示，「難怪李忠憲常笑說，自己是奇遊團四位教授裡，程度最差的那一位」。她回憶，曾經有某位大官說李忠憲是「二流教授」，結果他竟然笑得很開心，「他本來覺得自己在教授行業中，應該只算三流，突然被升級到二流，反而是種抬舉」。

同時，李竹芬點出，偏偏就是這種「程度不夠好」的遺憾，變成了可以貼近大眾的優勢，也在那個時候，李忠憲第一次真正感受到所謂「公共責任」的重量。她續指，隨著反服貿、反紫光、反 eID 的行動一路延伸，「那份重量不但沒有減輕，反而像一路累積，越走越重」。

不過，李竹芬說道，「只要李忠憲想做什麼，我都支持他；當他躊躇不前時，我就推他一下」。她表示，本來李忠憲成大工作就已爆量，再加上這些不務正業的「閒事」，整個人幾乎是從日常生活裡蒸發了。

李竹芬提到，家裡所有大小事，她都盡量扛了下來，自己的工作當然也不能丟，上課、出差、開會、招生、批公文、協調人事、準備系所評鑑、做研究、指導學生、執行計畫，每一項都是現實的拉力，「尤其是那份沒有明確下班時間的行政職，日常事務已夠滿，臨時交辦和突發事件，卻偏要挑上非上班時間來報到」。

李竹芬續指，系主任的工作量，有時就像永恆輪迴，「剛以為終曲落幕，結果只是序曲開場」。她說，那段日夜忙碌的日子，她常常睡不夠，累到連自己多年的「天天開車零肇事」紀錄，都被親手摧毀，在李忠憲捲入公共領域的漩渦中心時，「短短時間內，我居然連續出包了幾次」。

李竹芬點出，第一次，是精神恍惚，停車時車頭直接親吻牆壁；第二次，在地下停車場拐彎時，成功命中轉角；第三次則不偏不倚，完美擦上路邊的電線桿。她形容，「明明滴酒未沾，開起車來，卻像剛從 KTV 包廂走出來的人」、「好在這三次都只是單一事故，雙胞胎也毫不知情，因為她們沒在車上」。

李竹芬接續說，還有一次，載著孩子在雨中倒車時，車尾輕掃路邊的轎車，到警局做筆錄時，才發現警察伯伯還真的是「人民的保母」。她說明，警察不只幫忙看顧小孩，還很會逗她們玩，場面像親子館那麼溫馨，「而最扯的一次，是收工後開往嘉義的途中，竟然還在駕駛座上睡著了，至今，我仍不敢去細想，那天到底是怎麼平安抵達的」。

李竹芬表示，有些事在發生的當下，看不出彼此的關聯，「等到它們逐漸串起來時，才恍然明白：原來一路都推往同一個方向」。她說，那些看似零散的前半段，其實都是為後來的故事埋下的伏筆。

最後，李淑芬預告，從下一篇開始，敘事將正式走入反紫光的現場，「反紫光是故事的主軸，篇幅相對較長，補上細節後，全文又自然延展成九篇」。她表示，會繼續以側寫的筆觸，慢慢還原他當時參與公民行動的真實樣貌。

（圖片來源：李竹芬臉書）

