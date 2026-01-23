李竺芯「瘋潮吹向國際」 宣布3/28舉辦個唱

記者林政平報導／李竺芯去年憑藉著首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」三項最高榮耀，23日宣布將舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》，3月28日在Legay TERA登場，票券2月3日開賣。

本次演唱會主題《痟水 Siáu Suí》展現了李竺芯獨特的哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」 這場演出不僅是音樂發表，更是一場靈魂的共鳴。

演唱會的音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）擔任。李竺芯透露：「Baby老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這場演出中，演唱會規格全面升級直接到頂，市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少」。

演出曲目方面，除了金曲獎獲獎專輯《Suí 水》中的各式風情外，李竺芯第一張國語專輯《和昨日說再見》裡的歌曲也將經過大師巧手改編，呈現截然不同的全新風貌。李竺芯更預告演唱會將有四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動橋段、未發行歌曲的驚喜呈現，以及限量出版品（黑膠）的首賣。

這股瘋潮也確實吹向國際，李竺芯的歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，更被日本NHK選入1月1日的過年特別節目，成為選播歌曲。對於歌曲登上日本廣播最高殿堂，李竺芯驚喜表示：「只有想不到，沒有不可能！」並笑稱能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中輕鬆慵懶一下，是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。

