李竺芯個唱千張門票10分鐘搶空 歌迷敲碗成功驚喜加開下午場

李竺芯個唱千張門票開賣即完售，驚喜宣布加開下午場。（圖／果核音樂玫瑰森林農場提供）

李竺芯首場個唱《痟水 Siáu Suí》1000張門票一開賣，短短10分鐘內便被搶購一空，讓沒搶到票的紛紛在網路上敲碗求加場，李竺芯得知捷報後開心分享：「這真的太不可思議了！感謝大家這麼力挺，也謝謝大家願意支持『台灣痟查某』！」為了回應廣大粉絲的期待，主辦單位決定於3月29日周日下午驚喜加場。

李竺芯笑稱，這場加開的周日下午場是特別為了體貼粉絲而設定：「下午3點開演，唱完之後剛好可以跟親朋好友相約去吃晚餐。希望在週末下午的時光，能帶領大家走入我們精心準備的音樂世界，讓大家帶著滿滿的感動回家。」

除了演唱會秒殺加場話題，李竺芯日前推出雙版本單曲〈巷仔內的台南〉同樣引發高度關注。她分享邀來「台灣鼓王」黃瑞豐老師與鍾興民一同參與新歌，而這次演唱會，李竺芯也力邀兩位仙仔大師一起經典再現，李竺芯表示能和兩位仙仔大師一起現場演出既興奮壓力又大，也很謝謝黃瑞豐老師與Baby老師願意跟我一起痟，大家一定要來現場，這組合一定要現場感受。

回顧過去一年，李竺芯感性表示：「2025年對我來說是豐收的一年，無論是音樂作品獲得肯定，或是現場演出的機會都大幅增加。」她透露，今年過年絕對會「加倍奉還」父母，準備好厚實的紅包感謝家人。

