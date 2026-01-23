李竺芯才剛奪金曲歌后！驚喜宣布好消息 自認心裡有個痟查某
記者鄭尹翔／台北報導
李竺芯將舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》，以「自在覺醒」為核心概念，邀請樂迷一同走進她充滿能量與想像力的音樂世界。被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，勇奪「年度專輯」、「最佳台語專輯」與「最佳台語女歌手」三項大獎，這次將把金曲能量完整濃縮於演唱會舞台，打造一場顛覆聽覺與感官的音樂盛宴。
演唱會主題《痟水 Siáu Suí》展現李竺芯獨特的創作哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」，代表不受拘束、放下標籤的自由靈魂；「水」則象徵不被定義、勇敢快樂的自己。面對外界封她為「台灣痟查某」，李竺芯坦然回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是做了自己想做、大家心裡也想做的事。」這場演唱會不只是音樂演出，更是一場關於自我認同的靈魂共鳴。
本次演唱會音樂總監由資深音樂人鍾興民（Baby老師）擔任，為整體演出注入最高規格製作能量。李竺芯透露，Baby老師將四十年累積的現場與製作經驗全面投入，從編曲到聲響層次全面升級，形容此次演唱會規格「市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少」，誓言為觀眾帶來前所未有的聽覺體驗。
曲目安排上，除了金曲獎獲獎專輯《Suí 水》的代表作品外，李竺芯首張國語專輯《和昨日說再見》中的歌曲，也將經過全新改編，展現截然不同的音樂樣貌。她更預告演唱會將包含四大亮點，包括神祕嘉賓助陣、創意觀眾互動橋段、未發行新歌搶先曝光，以及限量黑膠出版品的首度販售，驚喜滿滿。
此外，演唱會主視覺同樣話題十足，影像取自專輯收錄曲〈Sakura Gansha〉MV，由旅英台灣視覺藝術家劉熙真執導，結合實景拍攝與 AI 技術，榮獲包含全球最大 AI 競賽 Chroma Awards 在內的 12 項國際大獎。李竺芯表示，這張視覺正象徵「台灣女人瘋起來，可以在世界掀起一股龍捲瘋」，也呼應她的音樂早已從台灣吹向法國、美國，甚至登上日本 NHK 新年特別節目，展現無可限量的國際能量。
