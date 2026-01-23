李竺芯躍上NHK 風光宣布辦個唱

自封「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，憑藉首張全台語創作專輯《Sui 水》，去年橫掃金曲獎「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」三項大獎，獲得外界高度肯定，新春開始，她興奮宣布將舉辦個人演唱會「痟水 Siau Sui」。

此次演唱會主題展現李竺芯獨特的哲學，她認為，這個主題是自由、不被定義的，勇於快樂才是最漂亮的模樣。面對「台灣痟查某」稱號，她大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做、也是大家心裡想做的事。」

她也預告演唱會有4大亮點，包括神祕嘉賓助陣、驚喜互動橋段、未發行歌曲，以及限量出版品首賣。不僅如此，音樂總監更請來音樂大師鍾興民，將演唱會規格全面升級，她笑稱：「市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少。」此外，她的歌曲〈足芳 足芳〉也登上日本NHK於1月1日播出的過年特別節目選播歌曲，她驚喜直呼：「只有想不到，沒有不可能。」