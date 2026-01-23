李竺芯金曲三冠加持 3月個唱規格直接到頂

李竺芯將在3月28日舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》。（圖／時藝多媒體提供）

被譽為「台灣痟查某」的新生代創作歌手李竺芯，將在3月28日舉辦個人演唱會《痟水 Siáu Suí》。憑藉首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃第36屆金曲獎，一舉奪下「年度專輯」、「最佳台語專輯」及「最佳台語女歌手」三項最高榮耀，李竺芯將帶著這股「自在覺醒」的「瘋」潮，邀請樂迷體驗一場打破聽歌想像的音樂盛宴。

本次演唱會主題《痟水 Siáu Suí》展現了李竺芯獨特的哲學。她認為「原生的你，就是一種美」，所謂的「痟」是可以自由的靈魂、放下標籤；「水」則是不被定義的你我、勇於快樂最漂亮。面對外界給予「台灣痟查某」的封號，李竺芯大方回應：「每個人心中都有一個痟查某，我只是剛好做了自己想做，大家心裡也想做的事。」 這場演出不僅是音樂發表，更是一場靈魂的共鳴。

廣告 廣告

演唱會的音樂總監由獲獎無數的音樂大師鍾興民（Baby老師）擔任。李竺芯透露：「Baby老師將四十年的現場演出與製作功力都押注在這場演出中，演唱會規格全面升級直接到頂，市面上難得一見，比日本壓縮機還稀少。」李竺芯更預告演唱會將有四大亮點：神祕嘉賓助陣、意想不到的觀眾互動橋段、未發行歌曲的驚喜呈現，以及限量出版品（黑膠）的首賣。

此外，李竺芯的歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，更被日本NHK選入1月1日的過年特別節目成為選播歌曲。對於歌曲登上日本廣播最高殿堂，她驚喜表示：「只有想不到，沒有不可能！」並笑稱能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中輕鬆慵懶一下，是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。

李竺芯以專輯《Suí 水》在第36屆金曲獎拿下3項大獎。（圖／時藝多媒體提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

救不回小生命！詹能傑「2年前遺憾」被翻出 選擇交出生存機會

竹北之肺「雙市雙福」將通透上線 鄭朝方：改造縣福園秋天見

詹能傑「把面罩讓給民眾」不幸殉職 女醫悲嘆：若不改變就是默許悲劇發生