李竺芯金音槓龜0入圍 呂士軒驚吐「把獎杯玩斷了」

第16屆金音創作獎頒獎典禮1日在台北流行音樂中心重磅登場。剛拿下第36屆金曲獎歌王的呂士軒受訪時透露，歌王獎座被他「玩斷了」。他笑說：「我把獎杯玩斷了，就（考慮）把它融掉，做給大家，跟大家分享。」

呂士軒與 someshiit 山姆都表示，拿下金曲獎後福利變多。呂士軒透露現在常常被請吃飯：「我在吃飯的時候，就會有人放一個雞腿在旁邊就走了；有時候我吃完了，店家還說不用錢，我覺得這部分很不錯。」someshiit 山姆則表示工作量明顯增加，下半年多數音樂節都有演出。不過他也坦言，得獎後反而陷入沒自信的情緒，害怕「得獎不配位」，所幸靠呂士軒開導才解除執念。被問及是否害怕金曲魔咒？他說：「我覺得心中有詛咒，才會有詛咒。」

本屆甫拿下金曲獎最佳台語女歌手的李竺芯受訪時則透露，雖然也有報名金音獎，但全數摃龜。「我也有報名金音獎，結果0項入圍，其實這就是金音獎的中心主旨。」但她坦言當下仍難免失落，「當然會覺得『怎麼一項都沒有？』」她自認是音樂界的肖查某，也讚金音獎風格多元，讓更多音樂被聽見是好事，「我覺得實至名歸，金音獎就是一堆肖查埔、肖查某在裡面。」

典禮上，李竺芯與金曲最佳樂團百合花合體演出。百合花主唱奕碩穿著日系裙裝登場，飆唱〈假使我是女人〉，掀起全場高潮，與李竺芯互尬魅力，成為當晚最大亮點之一。

