李竺芯金音獎摃龜失落 呂士軒玩斷金曲獎座

李竺芯1日在金音獎頒獎典禮受訪。（陳曉涵攝）

第16屆金音創作獎頒獎典禮1日在北流登場。新科金曲歌王呂士軒透露，歌王獎座被他「玩斷了」，笑說：「考慮把它融掉做給大家，跟大家分享。」

呂士軒與someshiit山姆都表示，拿下金曲獎後福利變多，呂士軒透露，現在常被請吃飯：「我吃飯時，曾有人放一隻雞腿在旁邊就走了；有時候我吃完了，店家還說不用錢。」someshiit山姆則表示，工作量明顯增加，下半年多數音樂節都有演出，不過他也坦言，得獎後反而陷入沒自信的情緒，害怕「得獎不配位」，所幸靠呂士軒開導才解除執念，是否害怕金曲魔咒？他說：「我覺得心中若有才會有。」

金曲台語歌后李竺芯則表示，雖然也有報名金音獎，但全數摃龜，「結果零入圍，其實這就是金音獎的主旨」，坦言當下仍難免失落，但她自認是音樂界的肖查某，也讚金音獎風格多元，讓更多音樂被聽見是好事，「金音獎就是一堆肖查埔、肖查某在裡面。」

典禮上，李竺芯與金曲最佳樂團百合花合體演出，百合花主唱奕碩穿著日系裙裝登場，飆唱〈假使我是女人〉，掀起全場高潮，與李竺芯互軋魅力，成為當晚最大亮點之一。