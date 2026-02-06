李竺芯首場個唱光速完售 「台灣痟查某」開心宣布加場

李竺芯以獨特風格走紅歌壇。（果核音樂玫瑰森林農場提供）

新生代創作歌手李竺芯憑藉著第2張專輯《Suí 水》，在第36屆金曲獎上勇奪「年度專輯獎」、「最佳台語專輯 獎」、 「最佳台語女歌手獎」3大獎，相當風光。夾帶氣勢宣布將舉辦個人首場大型售票演唱會「痟水 Siáu Suí」，1000張門票在短短10分鐘內便被搶購一空，6日宣布緊急加場。

李竺芯開心分享：「這真的太不可思議了，感謝大家這麼力挺，也謝謝大家願意支持『台灣痟查某』。」為了回應廣大粉絲的期待，主辦單位決定於3月29日週日下午驚喜加碼一場。李竺芯笑稱，這場加開的週日下午場是特別為了體貼粉絲而設定：「下午3點開演，唱完之後剛好可以跟親朋好友相約去吃晚餐。希望在週末下午的時光，能帶領大家走入我們精心準備的音樂世界，讓大家帶著滿滿的感動回家。」

除了演唱會秒殺加場話題，李竺芯日前全新推出的單曲雙版本《巷仔內的台南》同樣引發高度關注。她分享，這首歌最初於 2023 年在《音樂主理人》發表，是她為台南寫下的第二首作品。一首歌，四代音樂人、三代台南人，一首歌唱穿70年台灣音樂史，完成台灣流行音樂罕見的「四代同堂」時刻。這次演唱會，李竺芯也力邀兩位仙仔大師一起經典再現，李竺芯表示能和兩位仙仔大師一起現場演出既興奮壓力又大，也很謝謝黃瑞豐老師與Baby老師願意跟我一起痟，大家一定要來現場，這組合一定要現場感受。

在高度依賴數位產品的時代，李竺芯卻擁有一種獨特的「慢活」哲學。即使再忙，她仍堅持不被手機控制。她分享，自己會先完成手邊既定的生活事務，如瑜伽、散步、做早餐等，等心靜下來後才回覆訊息。李竺芯認為，唯有保持內心的平靜與安寧，不被外在訊息打擾，才能創作出最純粹、最貼近靈魂的音樂。這種生活與創作的平衡，也成了她最具個人特色的標籤。

最近大家也常在各大媒體看到李竺芯圍著圍裙，穿著招牌紅白拖在法式台語歌曲〈足芳足芳〉的歌聲當中自在的做菜的醬油廣告。李竺芯笑說：「大家都訊息我說好想吃我炒的這道菜，大家一定要來演唱會現場，保證整場的歌曲唱的炒的都超香超新鮮。」也透露現場會送大家專屬「有聲」小禮，讓大家現場跟她一起互動一起痟。

回顧過去一年，李竺芯感性表示：「2025年對我來說是豐收的一年，無論是音樂作品獲得肯定，或是現場演出的機會都大幅增加。」她透露，今年過年絕對會「加倍奉還」父母，準備好厚實的紅包感謝家人。

