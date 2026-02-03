李紀珠告周玉蔻、《放言》記者加重誹謗 檢認可受公評不起訴

記者楊佩琪／台北報導

▲李紀珠對周玉蔻和2名記者提告加重誹謗，北檢認罪嫌不足，不起訴處分。（圖／資料畫面）

金融監督管理委員會前副主委李紀珠，不滿資深媒體人周玉蔻及網路媒體《放言》連登多篇攻擊性報導，且未善盡查證義務，對周玉蔻、張姓與藍姓記者提告加重誹謗。台北地檢署日前偵查終結，認報導內容涉及公眾利益為可受公評之事，且有相當理由確信其發表之言論內容應屬真實，又無其他積極事證，證明有誹謗故意，罪嫌不足，給予不起訴處分。

李紀珠提告主張，2020年間，周玉蔻指示張姓記者分別於同年9月16日、9月23日在《放言》網頁發布標題為「『放. 獨 家』吳東進遭金管會重罰停職 ，知情人士:副董李紀珠難道 沒責任?應同進退!」、等語的2篇文章，影射她與新光金控董事長吳東進傳有緋聞，及詆毀其在新光金的專業貢獻，足以貶損其名譽及社會評價。

另周玉蔻又於2021年4月1日，指示藍姓記者同於《放言》刊登標題為「東元父子經營權大戰， 爸爸密友級『代言人』站上火線!黃茂雄與邱純枝的關係備 受議論」等語之文章，影射其與吳東進有曖昧關係等語。因此對周玉蔻、張姓、藍姓記者提告加重誹謗。

對此，周玉蔻3人皆否認犯案。周玉蔻強調，李紀珠是新光金控重要人物，也是公眾人物，評論她是正常的，且新光金控董事吳欣盈多次在董事會提出數據、個人評論，質疑李紀珠專業不足，並經新聞報導，加上吳東進後來遭停職，因此相關報導為可受公評之事，無誹謗惡意。

張姓女記者則表示，周玉蔻有提供消息來源，她自己也有向新光金前獨董李勝彥及其配偶查證。藍姓記者表示，她是剛到職的新人，因主管出國，因此直接受周玉蔻指示，她不認識財經大老也不認識李紀珠，因認周玉蔻是資深媒體人，有相當人脈及明確指令，相信周玉蔻已經查證過。

北檢偵辦後，依證人證述，認周玉蔻稱，相關報導刊登前都會經過查證或有相當依據等情，洵屬有據。2名記者雖不能完全證明報導已善盡查證義務，亦無法證明內容為真實，難認周玉蔻等3人對資訊不實已有知悉卻仍執意傳播，而有真實惡意。

另報導內容涉及公開發行公司新光金控經營權議題，新光金控擁有眾多投資股民，公司亦具相當規模，所涉及經濟、社會層面均廣。吳東進對副董事長的支持度、經營績效及相關重要公司決策人士間相處情形、行為模式等，和金控、旗下各公司未來發展、股東權益等重大利益息息相關，涉及對公司股東、債權人及其他利害關係人之權益甚鉅，顯事涉公眾利益，為可受公評之事。

且為對事涉公共利益、可受公評之報導，堪認周玉蔻3人有相當理由確信其發表之言論應屬真實，又查無其他積極事證證明有何妨害名譽犯行，認罪嫌不足，皆給予不起訴處分。

