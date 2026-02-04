李紀珠提告周玉蔻及《放言》記者三個人都敗訴！北檢指事涉公眾利益可受公評「內容應屬真實」不起訴

新光金控前副董事長李紀珠提告三個人都敗訴！她日前因報導控訴資深媒體人周玉蔻、《放言》張姓、藍姓記者加重誹謗。台北地檢署日前偵查終結，認「報導內容涉及公眾利益、為可受公評之事，且有相當理由確信其發表之言論內容應屬真實」，又無其他積極事證證明有誹謗故意，罪嫌不足，給予不起訴處分。

李紀珠提告主張，2020年間，周玉蔻指示張姓記者分別於同年9月16日、9月23日在《放言》網頁發布標題為「『放. 獨 家』吳東進遭金管會重罰停職 ，知情人士:副董李紀珠難道 沒責任?應同進退!」、等語的2篇文章，影射她與新光金控董事長吳東進傳有緋聞，及詆毀其在新光金的專業貢獻，足以貶損其名譽及社會評價。

另外，周玉蔻並於2021年4月1日，指示藍姓記者同於《放言》刊登標題為「東元父子經營權大戰， 爸爸密友級『代言人』站上火線!黃茂雄與邱純枝的關係備 受議論」等語之文章，影射其與吳東進有曖昧關係等語。因此對周玉蔻、張姓、藍姓記者提告加重誹謗。

北檢指出，是否成立誹謗罪 ，必須探究行為人主觀上究有無相當理由確信所指摘、傳述之事為真實，行為人就其所指摘之事，應盡何種程度的查證義務，始能認其有相當理由確信為真實 ，而屬善意發表言論，應参酌行為人之動機、目的及所發表言論的散布力、影響力而為觀察。刑法第310條誹謗罪，其構成要件以行為人基於毀損他人名譽故意而為指摘，所指摘事項，在客觀上足以造成毀損他人名譽的結果者始足當，行為人的行為是否足以毁損他人名譽，應從一般社會的客觀標準加以判断，非以當事人主觀感受為認定標準。

後續，周玉蔻3人皆於偵查中否認犯案。周玉蔻強調，李紀珠是新光金控重要人物，也是公眾人物，評論她是正常的，且新光金控董事吳欣盈多次在董事會提出數據、個人評論，質疑李紀珠專業不足，並經新聞報導，加上吳東進後來遭停職，因此相關報導為可受公評之事，無誹謗惡意。

張姓女記者則說，周玉蔻有提供消息來源，她自己寫報導前，也有向新光金前獨董李勝彥及其配偶蔡淑美查證。採訪時，李勝彥有用緋聞對象稱呼李紀珠和吳東進，而蔡淑美看完她的報導後，還傳訊息說「妳寫得不錯」，因此她認為已經向李勝彥進行查證。

藍姓記者表示，她是剛到職的新人，因主管出國，因此直接受周玉蔻指示，她不認識財經大老、也不認識李紀珠，因認周玉蔻是資深媒體人，有相當人脈及明確指令，相信周玉蔻已經查證過。

另外，根據證人陳雅菱證詞，周玉蔻傳送蔡淑美L I NE聯絡資訊，並向陳雅菱發送訊息表示：「她的先生李勝彥就是新光金，依晏採訪的對象」、「我的朋友你跟她聯絡問她先生對象」等語，顯見周玉蔻確實提供採訪對 象，亦曾指示張姓記者應向時任新光金控獨立蕫事李勝彥、其配偶蔡淑美查證。

而蔡淑美也證稱，LINE內容提及「謝謝你的報導寫的不錯」、「對啊！吳東進停職，李紀珠代理的話，那不是更慘 」等內容是她寫的沒錯，而2020年9月23日這篇報導的內容，應該是李勝彥在新光開會時，確實常提到告訴人不適任這件事等語。

北檢偵辦後，依證人證述，認周玉蔻稱相關報導刊登前都會經過查證或有相當依據等情，洵屬有據。2名記者雖不能完全證明報導已善盡查證義務，亦無法證明內容為真實，難認周玉蔻等3人對資訊不實已有知悉，卻仍執意傳播，而有真實惡意，為保護新聞自由，以促進新聞發揮監督功能，仍應認符合善意原則，應受言論自由保障。

另外，報導內容涉及公開發行公司新光金控經營權議題，新光金控擁有眾多投資股民，公司亦具相當規模，所涉及經濟、社會層面均廣。吳東進對副董事長的支持度、經營績效及相關重要公司決策人士間相處情形、行為模式等，和金控、旗下各公司未來發展、股東權益等重大利益息息相關，涉及對公司股東、債權人及其他利害關係人之權益甚鉅，顯事涉公眾利益，為可受公評之事。

北檢指出，且為對事涉公共利益、可受公評之報導，堪認周玉蔻3人有相當理由確信其發表之言論應屬真實，又查無其他積極事證證明有何妨害名譽犯行，認罪嫌不足，皆給予不起訴處分。

