李素雲彩繪人生 首辦個展

李素雲一幅白孔雀花了半年作畫，其羽毛活靈活現。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

曾是新市區義警的李素雲，一直守護新市囝仔上下學，因陪著孫子報名親子畫畫，就這樣走進彩繪人生。李素雲表示，二月將在新港堂地方文化館舉辦個人首展，感謝老師康智從的教畫。

從來都不敢想像去畫畫的李素雲，原本報名要學手藝的課程沒開成，誤入了親子畫畫班。心想就帶著孫子學畫畫，沒想到不是孫子畫而是她要畫，而且是畫廿張的繪本圖，她只好硬著頭皮找資料臨摹畫看看，就這樣投入了家飾彩繪。

她到新市新港堂地方文化館欣賞畫作時，巧遇老師康智從帶著學員來看畫，因此結下師生緣，也開啟十五年的油畫人生。期間，她一邊學家飾彩繪也一邊學習油畫，因此將壓克力彩的技法運用在油畫上。

廣告 廣告

李素雲學了半年油畫就有很好的作品，老師鼓勵她找題材創作，歷經三、四年後，老師就告訴她可以開個展。但個展一再拖延，老師已於二年前離世了，看不到她的畫作。她一直秉持著老師不斷創作的精神，持續作畫。

李素雲指出，每次作畫都是挑戰自己，二月舉辦的個展中，計有四十五幅作品，小如貓咪的畫作，大如白孔雀，每幅作品都是她所見所想所畫，希望與大家分享彩繪人生。