李美樺創作展 討海首亮相

藝術家李美樺在基隆醫院舉辦「光之所鄉」創作個展，《討海》首度亮相。（基隆醫院提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

衛福部基隆醫院院史藝文走廊今年第一季邀請藝術家李美樺舉辦「光之所鄉」創作個展，共展出十四幅畫作，涵蓋風景、人文與情感記憶；其中，作品《討海》描繪基隆漁港勞動風情，曾於一一０年基隆美展獲西方媒材類第一名「基隆獎」，因當年受疫情及展場整修影響未能公開展出，此次首度亮相。

基隆醫院四日舉辦揭幕儀式，院長林三齊頒贈感謝狀，肯定李美樺藝術成就與對文化推廣的貢獻。活動現場邀請院內愛樂志工及慈濟靜思古箏社演出《荷塘月色》揭開序幕；隨後由李美樺導覽作品，與來賓分享創作理念與心路歷程。

由李美樺親自進行作品導覽。（衛生福利部基隆醫院提供）

李美樺出生於基隆，後定居桃園，曾在職場耕耘逾二十年，回歸家庭時曾一度迷失自我。在人生低潮之際，因家人一句「去做對生命有意義的事，我會全力支持妳」重新拿起畫筆，重返創作之路。

為持續精進藝術創作，李美樺選擇往返桃園與台中進入東海大學美術系研究所進修，學習不同的繪畫語彙與技法，並以膠彩作為論文創作的主要媒材。創作個展即日起至三月三十一日於基隆醫院一樓院史藝文走廊展出。