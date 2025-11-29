李翊君插花民歌飆金曲！施孝榮超跳tone帶隊唱〈沒出息〉

【緯來新聞網】施孝榮領軍《2025 民歌50高峰會 最終加場》今（29日）下午、晚上共2場在台北小巨蛋登場，李翊君繼上次在台中場擔任嘉賓，這回再度義氣相挺獻唱，與施孝榮一搭一唱相當搞笑。在點歌環節時，施孝榮不知被誰一cue，就帶隊唱起王世堅質詢台詞迷因歌曲〈沒出息〉，男士們馬上展現才華邊彈邊唱，女士們隨後加入大合唱，只有李翊君沒get到，站在台上微笑擺動。

施孝榮（右）講話搞笑，李翊君配合演出。（圖／記者王人傑攝）

施孝榮集結殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華登場，一共演唱超過40首歌，首首掀回憶殺。



鄭怡、金智娟、趙詠華、許景淳攜手登台，自稱是「嬌貴哈比組」，要重現「少女心的小劇場」，4人更在舞台上「啾咪」賣萌裝可愛，合唱〈走向我走向你〉、 〈小茉莉〉，姐姐們等歌迷拍完照，鄭怡繼續說著：「接下來要帶大家走入我們的少女時代。」

鄭怡、金智娟、王中平、許景淳唱得投入。（圖／記者王人傑攝）

施孝榮台上感性表示：「民歌走到現在過了半個世紀，今天是《民歌高峰會》在台北最後一次演出，今天過後、一切依舊，『民歌高峰會』，謝謝大家一起共創這美好的一切，今天讓我們一起回到當年那青澀的自己。」



現在演唱會很流行搭乘環場車，總共14位歌手搭著兩台車，唱著〈捉泥鰍〉與觀眾熱情互動，隨著推台緩緩繞場，歌手們再帶來〈春風〉、〈夕陽伴我歸〉延續這份歡樂。

李明德、羅吉鎮、李明德跟觀眾道別。（圖／記者王人傑攝）

此次除了全新曲目，李翊君以特別嘉賓亮相，穿著白色薄紗短禮服，露出修長美腿與施孝榮合唱〈請跟我來〉，對李翊君來說，這些民歌手都是她的前輩，「都是我的青春美好記憶，也是我音樂上面重要養份，能夠跟大家參與，我非常榮幸」，招牌歌曲〈萍聚〉一起因，全場瞬間合唱進入青春回憶。



全體歌手以〈何年何月再相逢〉為台北場劃下句點，施孝榮在台上與歌迷道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以『民歌高峰會』總製作人的身份說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了，也以此為榮，謝謝大家。」

周治平、王海玲、王瑞瑜擺動著身體。（圖／記者王人傑攝）

施孝榮功臣身退。（圖／記者王人傑攝）

李翊君唱功穩健。（圖／記者王人傑攝）

