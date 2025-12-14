李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智

56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。

李翊君愛運動、喜歡跑步

李翊君曾說過，從年輕的時候就愛運動，每天至少跑步半小時，如果跑不動就會改快走，也曾做過皮拉提斯、TRX等。這次首次面對小巨蛋演唱會挑戰，讓她壓力甚大，甚至睡不好，也因此除了靠運動練好體力外，也希望能藉由運動將自己操累，更好入眠。

運動對身體的好處

功能醫學醫師劉博仁表示，持續身體活動已被證明，能對整體健康產生積極影響，好處包括促進心血管健康、提升肌肉量、維持新陳代謝、強化免疫力、幫助睡眠等。

運動好處1：促進心血管健康

定期進行有氧運動，如步行、跑步或游泳，可改善心血管健康。當身體活動時，心臟會加速供血，身體周邊組織也會獲得充足的氧氣和營養素，並將乳酸排除。

運動好處2：提升肌肉質量和力量

肌力訓練有助於增強並維持肌肉質量和力量，對長輩尤其重要，因為可避免肌少症；沒有運動肌肉會流失非常快。

運動好處3：增強骨密度

負重運動，包括步行、阻力訓練、爬山、爬樓梯、原地跳躍、跳繩等，均有助於維持骨密度，並降低骨質疏鬆症的風險。

運動好處4：促進關節健康

很多中老年人都有退化性關節炎的問題，甚至需要換人工關節。劉博仁說，運動可以保持關節的靈活性和活動性，避免沾黏、減少軟骨損傷，讓關節更健康。

運動好處5：增加認知功能

定期運動可能有助於改善記憶、注意力和其他認知功能，減低老化相關認知能力下降的風險。國外很多研究發現，規律運動的人罹患失智或認知功能障礙的機率較低。

運動好處6：維持新陳代謝

運動可以幫助調節血糖、減少血糖震盪、提高胰島素敏感性，並有助於體重管理，維持健康的新陳代謝。

運動好處7：保持情緒和心理健康

定期活動對情緒和心理健康有正面影響，可減輕壓力、焦慮和憂鬱，並提高整體生活品質。劉博仁建議，有憂鬱傾向的朋友，可以多走路並曬太陽，不僅有助皮膚合成維生素D3，也可增加肌肉質量，更有益心理健康。

運動好處8：強化免疫系統功能

如果想減緩老化的速度，就不能感染重大疾病，所以免疫力提升很重要，而運動有助於提升免疫力。

運動好處9：改善粒線體功能

運動有助於平衡肌肉內部的粒線體、增強抗氧化能力，有效防止肌肉老化。另外，運動引發的活性氧（ROS）對於粒線體健康至關重要，有證據顯示，透過表觀遺傳機制，適度運動誘導的ROS能夠影響基因表現，促進粒線體活化。

運動好處10：抑制端粒縮短

有研究發現，身體活動和定期進行中等至劇烈的有氧訓練，似乎有助於維持端粒長度。然而最佳的體力活動強度、持續時間及運動類型等，仍需更多研究進一步闡明。但可以確定的是，如果不運動，端粒縮短會加速，甚至每天久坐，端粒縮短的速度也會加快。

運動好處11：提升睡眠品質

白天若能夠規律運動，消耗能量較快，有助於提升晚上的睡眠品質；而白天運動足夠的人，晚上較容易入睡，也能維持較長的深睡期。劉博仁坦言，睡眠不佳主要有兩個因素，第一是白天想太多、壓力大，第二是白天不夠累，缺乏運動，所以有睡眠障礙的人建議一定要運動及紓壓。

◎ 圖片來源／翻攝自李翊君臉書

◎ 資料來源／劉博仁醫師

寒冷天氣如何運動？學會5招讓你暖呼呼又身體健康



