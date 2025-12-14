李翊君睡不好靠1件事改善睡眠！醫大推：還能調節血糖、防失智
56歲情歌天后李翊君出道多年，近日終於宣布將在小巨蛋開唱，而她為了挑戰自己，不惜增加運動量，跑步、皮拉提斯等，就是為了把體能練好，給觀眾耳目一新的感受。不過運動可不只是體能變好，還有11種好處。
李翊君愛運動、喜歡跑步
李翊君曾說過，從年輕的時候就愛運動，每天至少跑步半小時，如果跑不動就會改快走，也曾做過皮拉提斯、TRX等。這次首次面對小巨蛋演唱會挑戰，讓她壓力甚大，甚至睡不好，也因此除了靠運動練好體力外，也希望能藉由運動將自己操累，更好入眠。
看更多：哈佛大學推薦5種運動！走路也入榜 改善頻尿、降膽固醇快試試
運動對身體的好處
功能醫學醫師劉博仁表示，持續身體活動已被證明，能對整體健康產生積極影響，好處包括促進心血管健康、提升肌肉量、維持新陳代謝、強化免疫力、幫助睡眠等。
運動好處1：促進心血管健康
定期進行有氧運動，如步行、跑步或游泳，可改善心血管健康。當身體活動時，心臟會加速供血，身體周邊組織也會獲得充足的氧氣和營養素，並將乳酸排除。
運動好處2：提升肌肉質量和力量
肌力訓練有助於增強並維持肌肉質量和力量，對長輩尤其重要，因為可避免肌少症；沒有運動肌肉會流失非常快。
運動好處3：增強骨密度
負重運動，包括步行、阻力訓練、爬山、爬樓梯、原地跳躍、跳繩等，均有助於維持骨密度，並降低骨質疏鬆症的風險。
運動好處4：促進關節健康
很多中老年人都有退化性關節炎的問題，甚至需要換人工關節。劉博仁說，運動可以保持關節的靈活性和活動性，避免沾黏、減少軟骨損傷，讓關節更健康。
看更多：每天只要12分鐘！只是改變走路速度 血糖、壓力、體重都變好
運動好處5：增加認知功能
定期運動可能有助於改善記憶、注意力和其他認知功能，減低老化相關認知能力下降的風險。國外很多研究發現，規律運動的人罹患失智或認知功能障礙的機率較低。
運動好處6：維持新陳代謝
運動可以幫助調節血糖、減少血糖震盪、提高胰島素敏感性，並有助於體重管理，維持健康的新陳代謝。
運動好處7：保持情緒和心理健康
定期活動對情緒和心理健康有正面影響，可減輕壓力、焦慮和憂鬱，並提高整體生活品質。劉博仁建議，有憂鬱傾向的朋友，可以多走路並曬太陽，不僅有助皮膚合成維生素D3，也可增加肌肉質量，更有益心理健康。
運動好處8：強化免疫系統功能
如果想減緩老化的速度，就不能感染重大疾病，所以免疫力提升很重要，而運動有助於提升免疫力。
運動好處9：改善粒線體功能
運動有助於平衡肌肉內部的粒線體、增強抗氧化能力，有效防止肌肉老化。另外，運動引發的活性氧（ROS）對於粒線體健康至關重要，有證據顯示，透過表觀遺傳機制，適度運動誘導的ROS能夠影響基因表現，促進粒線體活化。
運動好處10：抑制端粒縮短
有研究發現，身體活動和定期進行中等至劇烈的有氧訓練，似乎有助於維持端粒長度。然而最佳的體力活動強度、持續時間及運動類型等，仍需更多研究進一步闡明。但可以確定的是，如果不運動，端粒縮短會加速，甚至每天久坐，端粒縮短的速度也會加快。
運動好處11：提升睡眠品質
白天若能夠規律運動，消耗能量較快，有助於提升晚上的睡眠品質；而白天運動足夠的人，晚上較容易入睡，也能維持較長的深睡期。劉博仁坦言，睡眠不佳主要有兩個因素，第一是白天想太多、壓力大，第二是白天不夠累，缺乏運動，所以有睡眠障礙的人建議一定要運動及紓壓。
看更多：近50％失智症是可以預防的！權威研究證實：2關鍵有效防失智
◎ 圖片來源／翻攝自李翊君臉書
◎ 資料來源／劉博仁醫師
更多健康2.0報導
5種食物別放隔夜！綠葉菜、半熟蛋入列 這甜湯小心會要命
不用半夜跑廁所！日醫強腎祕訣 順暢排尿、改善夜尿
寒冷天氣如何運動？學會5招讓你暖呼呼又身體健康
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「下廚2習慣」很多家庭都在犯！50歲男得肝癌超後悔
林口長庚醫師廖繼鼎提醒，為了省錢反覆使用炸油、煮完飯就關抽油煙機，恐讓致癌物長期累積，增加肝癌與其他癌症風險。省下少量油錢與電費，可能換來高額醫療代價，專家呼籲別因小失大。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 8
他糖尿病四個月甩16公斤！糖化血色素從14降至5.5
一名39歲工程師罹患糖尿病，糖化血色素高達14，透過每週運動300分鐘並攝取優質蛋白質，4個月內成功減重16公斤，不僅使糖化血色素降至5.5，脫離糖尿病危害，更在7年間維持理想體重。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 3
奇蹟! 婦人"數百顆腫瘤"2個月全消 陽交大醫院逆轉生機
地方中心／黃富溢宜蘭報導宜蘭有一名婦人，多年前曾罹患肝癌，以及肺部「數百顆腫瘤」，標靶治療也沒效，移動得靠輪椅。但返鄉回到陽交大附醫尋求醫療，短短兩個月腫瘤竟然「全部消失」，創下罕見奇蹟。民視 ・ 1 天前 ・ 13
近6成民眾每周運動不足1小時！「哈佛教授認證」5大最佳運動，這幾種在家就能做～
《良醫健康網》2025年健檢服務大調查顯示，近六成的民眾每週運動不足一小時！世界衛生組織指出，身體活動不足已成為影響全球死亡率的第四大危險因子，每年約有6%的死亡與身體活動不足有關，並且大約21～25%的乳癌與大腸癌、27%的糖尿病，以及30%的缺血性心臟病，均與身體活動不足息息相關。國民健康署建議......詳全文良醫健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
日本人又瘦又長壽！胃癌、胰臟癌卻高的驚人 背後原因曝光
日本人不只長壽、也很瘦，但胃癌、胰臟癌發生率卻不低。怎麼吃才能健康長壽？ 6原因日本人吃不胖 世界旅遊作家溫士凱觀察發現，日本人吃不胖有6大原因，包括：用餐分量少、每餐8分飽、愛吃魚、飲食清淡健康2.0 ・ 1 天前 ・ 2
35歲以上民眾「9成有牙周病變」！醫：一天刷3次牙不代表保健 小心7警訊
一名60多歲的女性主管，因工作繁忙、三餐在外、作息不規律，雖每天都有刷牙，但多年來刷牙方式不正確，加上清潔牙縫不足，使牙菌斑長期堆積。但她未將牙齦不適放在心上，直到牙齦腫痛明顯、部分牙齒出現搖動感才找上牙醫求診。經X光檢查後發現，她的牙周支持骨頭 (齒槽骨) 已出現大範圍吸收，屬於牙周病惡化的後期表現。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
超級食物中有毒！她每天吃「4物」養生 竟東痛西痛、睡不好
太追求養生也不好！營養師李婉萍發文分享，書籍《超級食物裡的毒》談到「草酸敏感」該物質少量攝取沒問題，但吃太多就會與礦物質結合、干擾吸收，甚至破壞細胞功能，長期吃高草酸食物，可能導致頻尿、關節腫痛等。要吃黑豆、杏仁、菠菜補營養可以，但「吃得多」不代表「吃得對」，有時候觀察不適訊號、改變食物組合，也許身體會輕鬆許多。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
豆漿補鈣喝7杯才等於1杯牛奶！營養師公布「豆製品鈣排行」 第一名竟是它
根據國民營養健康狀況變遷調查結果發現，臺灣成人有90%以上缺鈣！而鈣質為國人攝取狀況最差的礦物質！攝取足夠的鈣質能維持骨骼與牙齒的發育及健康，有助於幫助肌肉與心臟的正常收縮、幫助血液凝固及調控細胞的通透性。許多人詢問：「不喝鮮乳可以用豆漿取代嗎？」 豆漿鈣質含量不高 補鈣選擇一次看 陳怡婷Cynthia營養師表示，豆漿鈣質其實並不高，100g鈣質只有14mg，全脂鮮乳100g鈣質104mg！豆漿要喝7杯才等於喝1杯全脂鮮乳的鈣質！其他豆製品，像是豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等，因製做時會添加食用級石膏（硫酸鈣），鈣質含量十分豐富，且有研究顯示，傳統豆腐的鈣質與牛奶所含的鈣質吸收率差不多，是茹素者很好的補鈣食物。 豆製品鈣質含量比較 ．小方豆干 685mg/100g ．黑豆干 335mg/100g ．豆干絲 287mg/100g ．傳統豆腐 140mg/100g ．豆漿 14mg/100g ．嫩豆腐 13mg/100g 高鈣食物有哪些？ 1.乳品類：鮮乳、奶粉、優格、起司等2.豆製品：豆干、干絲、傳統豆腐（板豆腐）等3.海鮮類：小魚干、蝦米、蝦皮等4.堅果種子類：黑芝麻、杏仁果、開心果常春月刊 ・ 2 天前 ・ 2
一人減脂餐／「牛肉菠菜湯」5分鐘上桌！促進消化又補蛋白
這道「牛肉菠菜湯」食材簡單、做法快速，口味清爽，不論當作晚餐或運動後的一餐都很適合。牛肉能補充蛋白質，菠菜富含膳食纖維與鉀質，搭配熱湯暖胃、飽足度也不錯，是不少人在調整飲食時會選的輕食湯品。姊妹淘 ・ 19 小時前 ・ 1
30歲男自己煮「竟越來越胖」 專家揭關鍵：鈉含量爆表！
一名30多歲男性上班族因擔心家族遺傳性高血壓問題，決定自己下廚維護健康，未料半年後腰圍竟增加5公分。營養師方慈聲檢視患者的飲食菜單後發現，問題出在食材選擇不當，導致鈉含量嚴重超標，進而演變成肥胖問題。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
饅頭當早餐易胖？營養師教「4招破解」：當然可以吃
饅頭、包子屬於精緻澱粉，消化吸收快，易導致血糖波動、加速飢餓感。營養師林俐岑發文指出，它們當然可以作為早餐吃，但方式要對，建議選全麥或雜糧饅頭且半顆即可、再搭配蔬菜與蛋白質延緩血糖上升、食用時先吃菜，接著蛋白質，最後才是饅頭，搭配細嚼慢嚥延長消化時間、另外，不建議以含糖飲料配饅頭，糖和澱粉一起吃下，血糖負擔大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
以為只要切10公斤腫瘤…開刀驚見「懷了足月男嬰」！二寶媽迎來奇蹟寶寶
美國加利福尼亞州近日發生一起醫療奇蹟，一名母親因為腹中有著一顆重約10公斤的良性卵巢腫瘤，一直以為自己無法再生第2個孩子，沒想到在切除腫瘤手術前進行的例行檢查中，竟發現自己早已懷孕，並在數日後順利生下足月男嬰。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 1
腎結石會遺傳！「4類人」高危險群 愛喝茶、久坐都中鏢
根據統計，台灣每10人就有1人是腎結石患者，且男性發生率約為女性的兩倍。腎結石一旦發作，常出現背部、側腹或下腹劇烈疼痛，部分患者還會合併血尿、排尿困難，甚至噁心嘔吐。營養師高敏敏提醒，腎結石不只是生活習慣造成，而是「真的會遺傳」，若本身又踩到高風險行為，更容易在不知不覺中讓結石越長越大。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
20、30歲就「早衰」？醫揭「這三種」NG行為 加速老化元凶！
很多人把「養生」想成退休後的功課：等孩子大了、工作穩了、身體真的不舒服了再來調整也不遲。但從醫學與公共衛生的角度來看，老化從來不是突然發生的事件，而是一條長期累積的軌跡。你今天的睡眠、飲食、運動、壓力與習慣，就像每天往身體裡存入的「健康利息」--存得越早，未來越穩；忽視越久，往往在中年後用加倍代價補繳。TVBS新聞網 ・ 8 小時前 ・ 發起對話
更年期後看字吃力、眼睛乾？醫揭真相 出現「4大變化」要快就醫檢查
許多女性步入更年期後，會發現眼睛似乎不像以往那麼舒服：閱讀需要更費力、看近物時容易疲勞，甚至會有乾澀、刺痛或異物感。這些不一定只是長時間用眼或自然老化，而是和更年期時荷爾蒙的變化有密切關係。研究指出，乾眼症在更年期後的盛行率明顯上升，但許多人並不知道荷爾蒙波動會影響到眼睛健康，因此常忽略了早期的照護。 女性更年期荷爾蒙下降影響淚液與油脂分泌 易引發乾眼症等眼疾問題 當雌激素與其他性荷爾蒙逐漸下降時，眼表環境也會受到影響。部分研究顯示，更年期女性的淚液分泌與瞼板腺油脂分泌量可能會減少，使得原本保護眼睛的淚膜變得不穩定。當淚水蒸發得太快，眼睛就容易變得乾燥並引發不舒服的感覺，有些人甚至會因為眼表過度乾燥而出現反射性流淚。除了乾眼症之外，台安醫院婦產科暨更年期障礙周輝政醫師說明，更年期也可能與幾種眼睛疾病風險變化有關。白內障在女性高齡族群中較為常見，目前推測可能與年齡增加後抗氧化能力下降有關；雖然並無明確證據指出荷爾蒙變化是直接原因，但更年期後的眼睛確實更需要定期評估。至於青光眼，研究結果目前仍不一致。有些研究觀察到部分停經後女性的青光眼風險略為增加，因此仍建議維持定期眼壓和視神經檢查，以便常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
長壽關鍵不是運動！美研究：睡眠影響力「僅次吸菸」 每天需7小時
想長壽，與其拚命健身或斤斤計較卡路里，不如先睡個好覺！據科學新聞網站《ScienceAlert》報導，一項最新研究分析美國2019年至2025年數據發現，與飲食和運動相比，「睡眠充足」對預期壽命的影響力更強，其重要性在所有健康指標中僅次於「不吸菸」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
新冠疫苗沒人打？限時2個月全民免費開打
為因應冬季呼吸道傳染病好發季節，…民報 ・ 1 天前 ・ 1
每天喝咖啡延壽1.8歲！研究證實：降17%死亡率
《老化研究評論》期刊於2024年發表的文獻回顧研究顯示，適量且定期飲用咖啡，能夠成為年長族群延長壽命與維持健康的重要生活習慣，研究發現咖啡飲用者整體死亡率降低約17%，相當於健康餘命延長約1.8歲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
如何煮出名店軟嫩香甜的紅豆湯？告訴你關鍵「1步驟」 | Women's Health
紅豆湯有豐富纖維素、蛋白質來源、高含量抗氧化劑、有助於血糖控制等五大功效，告訴你想要煮出超軟爛的紅豆湯重要一關鍵就是「足夠的水量」。Women's Health美力圈 ・ 1 天前 ・ 1
更年期「熱潮紅1天7次」 心血管風險恐增2倍
更年期熱潮紅不僅影響睡眠品質，更可能是心血管疾病的重要警訊。東森栢馥森心林診所婦產科醫師嚴絢上引述國外大型研究指出，單日熱潮紅發作超過7次的女性，未來20年罹患心血管疾病的風險，是症狀輕微者的2倍，呼籲民眾不應輕忽。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話