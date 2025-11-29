李翊君「超辣鉛筆腿」太驚人！施孝榮突喊話：快瘋了

李翊君29日擔任特別嘉賓，與施孝榮同台合唱。寬宏藝術提供

「民歌50高峰會 最終加場」台北場今（29日）由施孝榮領軍眾民歌手在台北小巨蛋開唱，一天2場吸引跨世代歌迷共襄盛舉。李翊君今以特別嘉賓身份助陣，感性表示：「民歌是我青春裡非常美好的記憶，我算是（民歌）小輩，今天能參與演唱會很榮幸。」施孝榮笑回：「太有禮貌了，幸好她說前輩、沒說老前輩。」逗笑全場觀眾。

李翊君上個月剛在小巨蛋舉辦個人演唱會，當天座無虛席，演出大獲好評！她今與施孝榮合唱〈請跟我來〉，接著她再送上〈恰似你的溫柔〉、〈海裡來的沙〉及〈萍聚〉，美聲讓現場所有人聽得如痴如醉，而李翊君的一雙美腿及窈窕身材，更讓整個舞台美不勝收，掀起演唱會高潮。

施孝榮今領軍殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華及特別嘉賓李翊君，共演唱超過40首歌，身兼總製作人的施孝榮，分享演唱會籌備過程簡直「快要精神分裂」，為了安排每位歌手獨唱橋段相當不容易，「獨發瘋不如眾發瘋，我們都快發瘋，為了大家全力拚了」！

中場，13位歌手一同霸氣登台，帶來〈看我聽我〉、〈歌聲滿行囊〉、〈鄉間的小路〉三首輕快的歌曲，帶動全場氛圍，而在結束大合唱後，歌手們也分別帶來獨唱歌曲，一展鮮明的個人特色，每位歌手皆展現出獨特的嗓音魅力，以深情歌聲詮釋勾起往日情懷、以清亮聲線唱出無數人青春時期的純粹，讓觀眾透過歌曲重溫當年的感動。

民歌高峰會29日一連舉辦2場。寬宏藝術提供

演唱會最後，全體歌手以〈何年何月再相逢〉為台北場劃下句點，施孝榮哽咽道別：「親愛的朋友們，這是我最後一次以民歌高峰會總製作人的身分說話。真的很謝謝我的創意與構想能夠實現，謝謝觀眾朋友們的多年熱情支持。經過了20年，民歌能夠繼續傳唱而且再回高峰！我只是一個民歌的老兵，我盡力了！我也以此為榮！謝謝大家！」一席話令所有人動容，也為演唱會留下美好回憶。



