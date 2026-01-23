李翊君5月唱進高流 歌單藏驚喜

「情歌傳唱天后」李翊君去年出道38年，終於踏上台北小巨蛋舞台舉辦「翊起聽見愛」演唱會；經典曲目首首引發全場大合唱、口碑爆棚，迎接新的一年，23日正式宣布將移師南台灣，帶著「翊起聽見愛」演唱會將首度登上高雄流行音樂中心。

談及這次高雄加場，李翊君表示心情既期待又興奮：「之前Live House巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象深刻。」她也坦言，再次回到高雄演出同樣充滿期待，「很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容，完整呈現給南部歌迷。」

李翊君擁有無數經典歌曲，包括〈雨蝶〉、〈諾言〉、〈萍聚〉等，在歌單安排上，她也透露將帶來不同驚喜，表示：「之前巡迴時，高雄場的歌單就和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論，會為南部歌迷準備一些特別安排，請大家期待。」無論是熟悉的華語經典，或更貼近南部情感記憶的曲目，都將再次喚起全場共鳴。