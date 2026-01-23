李翊君5月移師高雄開唱！驚喜彩蛋、搶票日期全曝光

李翊君將於5月30日在高流開唱。寬宏藝術提供

「情歌傳唱天后」李翊君去年於台北小巨蛋舉辦「翊起聽見愛」演唱會，萬人齊唱、口碑爆棚，經典曲目首首引發全場大合唱，感動場面至今仍令歌迷津津樂道。今（23日）宣布演唱會將移師南台灣，於5月30日首度登上高雄流行音樂中心，把台北的感動完整延續到高雄。

從〈雨蝶〉歌詠愛的重生、〈諾言〉掙脫愛的枷鎖、〈萍聚〉追憶相逢的緣分，到〈七情六慾〉的迷醉、〈永遠永遠〉的徬徨，以及〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉等經典之作，李翊君的歌聲橫跨世代，描繪愛情、親情與人生的各種樣貌，也正是「翊起聽見愛」演唱會名稱的最佳詮釋。

談及這次高雄加場，李翊君既期待又興奮：「之前LIVE HOUSE巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象非常深刻。」她也坦言，這次再次回到高雄開唱也是充滿期待！「很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容，完整呈現給南部歌迷。」

至於歌單安排，李翊君提前向歌迷預告將帶來不同驚喜，透露：「之前巡迴時，高雄場的歌單就有和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論過，會為南部歌迷準備一些特別的安排，請大家期待。」演唱會門票29日開賣，購票洽寬宏售票、全台萊爾富、OK便利超商。

