李翊君5月高雄驚喜加場 暴雷彩蛋南台灣限定

李翊君5月30日將在高雄流行音樂中心開唱。寬宏藝術提供



李翊君去年在台北小巨蛋舉辦的「翊起聽見愛」演唱會口碑爆棚，今（1╱23）宣布5月30日將首攻高雄流行音樂中心，談及加場，她表示既期待又興奮：「之前LIVE HOUSE巡迴時有到高雄開唱，歌迷的熱情讓我印象非常深刻，很想趕快把去年在台北小巨蛋的內容完整呈現給南部歌迷。」

從〈雨蝶〉歌詠愛的重生、〈諾言〉掙脫愛的枷鎖、〈萍聚〉追憶相逢的緣分，到〈七情六慾〉的迷醉、〈永遠永遠〉的徬徨，以及〈風中的承諾〉、〈苦海女神龍〉等經典之作，李翊君的歌聲橫跨世代，描繪愛情、親情與人生的各種樣貌，也正是《翊起聽見愛》演唱會名稱的最佳詮釋。

廣告 廣告

在高雄場歌單安排上，李翊君也預告有不同驚喜，「之前巡迴時，高雄場的歌單就有和台北稍微不一樣，多加了不少台語歌，這次也和團隊討論過，會為南部歌迷準備一些特別的安排，請大家期待」。

「翊起聽見愛」高雄場門票1月29日中午12點於寬宏售票、萊爾富、OK便利超商開賣。

更多太報報導

三立新聞採訪車衝撞彰化銀行釀10傷 電視台急道歉！成立專案小組

邱瓈寬號召寒冬送暖 王麗雅捲袖分裝年菜

施名帥闖《凶宅》常拉肚子 范少勳偷學避邪祕招