李習會有望解除「限韓令」？ 韓幕僚長認：還需一段時間

2025年11月1日，中國國家主席習近平出席APEC峰會第二階段非正式閉門會議，位置安排在主辦國南韓總統李在明旁。韓聯社／路透社



南韓總統李在明將於今日（1/5）與中國國家主席習近平舉行峰會，「限韓令」能否取消受矚。但南韓總統府幕僚長姜勳植表示，中國的「限韓令」需要一段時間才能解除，如果在峰會後兩國互信持續增強，從長遠來看，舉辦大規模K-pop演唱會或許是有可能的。

2016年7月，南韓正式宣布在國內部署美製薩德反飛彈系統（THAAD，又稱終端高空防衛系統）後，中國認為此舉會對其國土安全造成影響，進而對南韓祭出多項反制措施，包含禁制南韓媒體及藝人演出、旅遊封鎖等，至今仍未明確解除相關禁令。

綜合外電報導，姜勳植今日在接受廣播節目採訪時表示，李在明與習近平的峰會可能代表韓中文化交流逐步擴大的起點，但坦言中國的「限韓令」需要一段時間才能解除。他認為，如果峰會後兩國互信持續增強，從長遠來看，舉辦大規模K-pop演唱會或許是有可能的。

姜勳植透露，韓國與中國將在供應鏈和數位經濟等領域簽署初步協議。南韓總統國安顧問魏聖洛2日曾表示，雙方預計將簽署10多份在各領域合作的諒解備忘錄。

李在明昨日已抵達北京，開始在中國進行為期4天的國事訪問，還將與習近平等中國高層官員會晤。韓聯社指出，由於南韓文化產品在中國一直面臨非正式的限制，擴大相關產品在當地的傳播範圍成為此次峰會首爾關注的關鍵議題之一。

中共解放軍上週舉行大規模圍台軍演，預計李在明將面臨在台灣議題表態的壓力。李在明上週五接受中國官媒央視採訪時重申，南韓尊重「一個中國」政策的立場沒有改變。

