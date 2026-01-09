李聖傑也是網球選手！曾頂40度高溫狂練習 全身近「二度灼傷」急送醫

四季線上／陳軒泓 報導

李聖傑去年底的兩場小巨蛋演唱會完美落幕之後，新年又有新驚喜，推出全新抒情神曲〈不勇敢〉MV，此次更結合他過往的網球選手經驗，講述一段愛情故事，他吐露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過遺憾，但面對過往已釋然，他率性回應「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值」。

李聖傑新歌MV結合過往網球選手經驗（圖／華納音樂提供）

李聖傑提到自己的「不勇敢」回憶，他分享自己當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，也讓他覺得當下真的不夠沉著。不過他對網球的熱愛，如同他對音樂的執著，也說迄今打網球已經不只是運動，面對各種比賽的突發狀況，其實每次都是很大的挑戰，等於像是訓練自己的心智一樣。

李聖傑分享網球比賽時的遺憾（圖／華納音樂提供）

回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次新歌 MV 找來黃冠智、王碩瀚演出練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他則回憶自己曾在近40度的高溫下練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

曾頂40度高溫練球，李聖傑自曝身體幾乎「二度灼傷」（圖／華納音樂提供）

兩場小巨蛋演唱會獲得歌迷熱烈捧場，李聖傑接下來也將前往馬來西亞等地展開海外巡迴演唱，未來是否有望在台灣其他地方舉辦演唱會，甚至是征服大巨蛋？他開心表示：「新年當然希望未來的演唱會越辦越大，累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

