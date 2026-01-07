李聖傑全新抒情主打 「不勇敢」MV今上線
記者周毓洵／臺北報導
李聖傑新年一開局就帶來新作品！繼去年底12月26、27日臺北小巨蛋演唱會2場秒殺、完美落幕後，他再推出微專輯《FACE III 未來》中的全新抒情主打「不勇敢」MV於今（7）日中午正式上線，再度用熟悉的深情嗓音，唱出愛情與人生裡那些來不及勇敢的時刻。
李聖傑新歌「不勇敢」高唱「是我不該不勇敢」、「愛著你就算不是我也不遺憾」，直戳情感中最糾結的遺憾。MV特別結合李聖傑過往身為網球選手的經歷，描繪一對網球雙打選手與一名少女之間，在夢想與感情之間拉扯的故事，情節貼近現實，也讓歌曲情緒更加立體。
李聖傑坦言自己的人生裡，也曾多次「不夠勇敢」。他回憶年輕時征戰網球賽場，面臨關鍵比賽落後時，因過度緊張導致身體僵硬、錯失翻盤機會，「那時真的不夠沉著，也留下滿滿遺憾。」不過他笑說，如今回頭看已能釋懷，「每一個遺憾，都是造就你接下來最棒的經驗值。」
對李聖傑而言，網球與音樂其實有著相似的精神。他分享，打網球早已不只是運動，而是訓練心智的過程，「每一場比賽都會有突發狀況，跟人生一樣，要學著面對、調整，然後繼續往前走。」
談到拍攝過程，李聖傑也笑稱自己年輕時練球「非常瘋狂」，曾在將近40度高溫下長時間訓練，導致全身曬傷、接近2度灼傷，還得送醫治療，「那是我當網球選手最難忘的經驗。」而這次MV中，黃冠智、王碩瀚不僅要苦練網球，還得在滂沱大雨中拍攝，敬業程度也讓他相當佩服。
李聖傑全新抒情主打「不勇敢」MV 正式上線，唱出愛情裡最真實的不勇敢與遺憾。（華納音樂提供）
「不勇敢」MV 結合李聖傑過往網球選手經驗，描繪夢想與感情之間的抉擇。（華納音樂提供）
