李聖傑公布〈癡心絕對〉「演唱10016次」 萬人大合唱超好聽

李聖傑出道26年，一攻上小巨蛋就連唱兩場，27日邁入第二天演出，演唱會中段他祭出金曲橋段，從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉，再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首都是一開口就引爆全場的大合唱神曲。

當演唱到〈就是現在〉時，站在 S 舞台與啦啦隊舞者一同演唱的李聖傑，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，全場瞬間沸騰，氣氛直衝最高點，也讓他成為史上第一位在台北小巨蛋打網球的歌手，再度寫下個人生涯里程碑。

廣告 廣告

安可段落再度掀起全場最高潮。被問到生涯金曲究竟唱了多少次，李聖傑坦言，其實自己已經有一陣子不再輕易演唱這首歌，「但在小巨蛋，當然一定要萬人大合唱才過癮。」他在台上細細回想後親自揭曉答案，笑說首場 Day 1 演出時，〈癡心絕對〉正好是他人生中的第 10016 次演唱，而今晚 Day 2 再度唱起，則正式來到第 10017 次。話一出口，全場立刻爆出歡呼聲，萬人齊聲合唱的震撼畫面，也讓這首陪伴無數人走過青春與成長的情歌代表作，在小巨蛋寫下嶄新里程碑。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導