李聖傑冒40℃高溫瘋狂練球 「二度灼傷」送醫

李聖傑首吐露「不勇敢」事蹟 ，昔日比賽竟在關鍵時刻輸球。華納音樂提供



李聖傑去年底2場台北小巨蛋演唱會剛完美落幕，新歌〈不勇敢〉MV邀黃冠智、王碩瀚演出，還練網球練到滿手是血，他也自爆曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是二度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗」。

〈不勇敢〉MV結合李聖傑過往當網球選手的經歷，講述雙打選手與1名少女的愛情故事。提到「不勇敢」的回憶，他分享當年征戰各大比賽時不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」。

廣告 廣告

是否也曾像MV主角面對感情、網球之間的抉擇？李聖傑坦率表示：「這都是人生常態啊！不管是情感、感情，我覺得每個人都有啊！我自己當然也有經歷過一樣的遺憾。」不過他覺得雖然有遺憾，但只要相信當下直覺就好，「無論如何，這都會是人生必經的過程，都成為了人生的養分」。

接下來李聖傑將帶著「One Day 直到那一天」到馬來西亞等地展開海外巡迴演唱，談到新年新希望，他開心表示：「新年當然希望在未來的演唱會越辦越大，當然希望累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的1年期待的。」

更多太報報導

傅孟柏使壞上癮 吳念軒淋浴炫肌

羅志祥身邊女人換林襄救收視 揭「四大天王」難合體原因

王晴當李運慶小三 穿性感睡衣跨坐勾引