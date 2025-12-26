李聖傑出道26年首攻蛋！大咖嘉賓現身 揭出道至今緣分

李聖傑首度登上小巨蛋開唱。（圖／東森娛樂）





「情歌之王」李聖傑出道26年首度唱進台北小巨蛋，舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，門票開賣即秒殺，宣佈加場後又再度瞬間售罄。今（26）日他以多首情歌揭開序幕，在唱完《位置》後他也哽咽曝光一路走來的心聲。

首度登上小巨蛋，李聖傑感動到一度說不出話，四處跟歌迷揮手，「走了26年，我走到了！」更感謝粉絲支持一路以來的支持，「我都不知道怎麼開場，我想用我的聲音我的每一字每一句告訴大家我準備了很久，希望用音樂感動大家。」

李聖傑也介紹今晚特別到場支持的藝人朋友，包含音樂人王治平、歌手周定緯、盧學叡，另外創作歌手?te壞特也包緊緊現身，令人驚艷的是紅孩兒成員王海輪也久違露面。李聖傑這次更邀請「亞洲流行音樂教父」鮑比達擔任演唱會固定嘉賓，演繹神曲《新不了情》等歌曲，對他而言意義非凡，也象徵對音樂初心的回望。

李聖傑坦言當時花了2年時間向鮑比達學習，「像是現在的韓國練習生，那時候每天被他罵。」沒想到李聖傑詢問今天第一個音有沒有唱準，鮑比達彷彿重現20多年前的場景笑而不答，讓全場笑翻，「《心口》唱了兩個禮拜，老師過不了關，他非常嚴格，讓我對音樂有深刻了解。」



