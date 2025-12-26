李聖傑出道26年首攻蛋！恩師衝上台掀底 「第一個音都唱不準」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

李聖傑出道26年於今（26）日晚首度站上台北小巨蛋舞台，舉行「One Day 直到那一天」演唱會，今天是演唱會首場，他請來恩師鮑比達擔任嘉賓，沒想到恩師不給面子，爆料李聖傑當年唱〈心口〉時練了2個禮拜，第一個音都還是唱不準，讓他快破產。

李聖傑出道26年首度在台北小巨蛋開唱。（圖／錞藝音樂提供）

李聖傑以歌曲〈塔圖〉、〈光年〉、〈祝你幸福〉、〈位置〉、〈心口〉、〈擁抱〉等曲為演唱會揭開序幕，〈擁抱〉一曲唱畢，他一時之間感動不已，有整整2分鐘沒有講話，好不容易平復情緒，他才向歌迷打招呼：「走了26年，我走到了，走到了小巨蛋跟大家，謝謝你們真的。」他表示為了這場演唱會準備了很久，看到小巨蛋的位置被坐的那麼滿，非常感動，也幽默地說：「還有我的胸肌，練了很久，練了兩個月，希望待會有機會給大家看。」

唱完〈關於你的歌〉，李聖傑介紹嘉賓鮑比達，李聖傑表示鮑比達是他的第一位音樂啟蒙製作人，「我花了2年時間跟他學習，很像韓國練習生，〈心口〉我練習兩個禮拜，每天被他罵。」鮑比達則笑說，因為那首歌李聖傑練習兩個禮拜，加上錄音室很貴，偏偏李聖傑連第一個音都唱不準，讓他快破產，李聖傑連忙詢問鮑比達剛剛自己有沒有唱準，鮑比達都笑而不答，言外之意，似乎還是沒有達到鮑比達的標準。

