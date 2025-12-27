李聖傑台北小巨蛋開打網球 閉關2月備唱笑喊痛苦

（中央社記者王心妤台北27日電）歌手李聖傑今晚在台北小巨蛋舉辦「One Day 直到那一天」第2場演唱會，擅打網球的他將專長搬上舞台，把簽名球打給台下觀眾，更笑說為籌備演唱會而閉關的2個月過得很痛苦。

李聖傑在演唱會上演唱「手放開」、「你那麼愛她」、「遠走高飛」、「你們要快樂」、「眼底星空」、「擦肩而過」等經典歌曲，台下觀眾也隨著旋律舉起網球拍造型手燈搖擺。他唱到「就是現在」時，拿出網球拍將簽名球擊向觀眾席，現場氣氛瞬間炒熱。

廣告 廣告

演唱會尾聲，李聖傑感性表示，希望用音樂感動每名粉絲，這次為了演出幾乎閉關訓練2個月，尤其體能訓練格外痛苦。

安可橋段的「癡心絕對」將氣氛炒到最熱烈，李聖傑笑說，有段時間不想再唱這首招牌歌，但到了台北小巨蛋，一定要萬人合唱才過癮。他回頭細數演唱次數，笑說：「昨天是第10016次演唱，今晚來到第10017次。」

演唱會最終以「我們相愛吧」、「我看見的未來」作結，為演出畫下圓滿句點。（編輯：黃世雅）1141227