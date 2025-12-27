李聖傑合唱韓國女高音耍曖昧

「情歌之王」李聖傑出道26年，攜「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會登上台北小巨蛋，27日迎接第二場。一連兩天開唱共吸兩萬人，見證他等了26年的圓夢時刻。除了首次登上小巨蛋外，李聖傑還成為首位在台北小巨蛋打網球的歌手。

演唱會上，李聖傑以金曲〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈你們要快樂〉、〈眼底星空〉等歌帶動全場大合唱，最大彩蛋，早在演唱會前就悄悄埋下伏筆。李聖傑本身就是網球好手，當唱到〈就是現在〉時，他站在S舞台與啦啦隊舞者一同演唱，突然拿出網球拍，對著滿場觀眾揮拍「開打」，送出20顆簽名網球。他用歌聲一次次揮拍，把力量、情感與溫度送到每一位歌迷心中，再寫個人生涯里程碑。

廣告 廣告

而在唱到〈FACE〉時，李聖傑戴上特製面具演唱，此時，神祕女高音登場與他合唱，最後還揭下他面具，現場曖昧氣氛噴發。李聖傑透露，與神似郭碧婷的女高音Lee Yeon Ji在5年多前就認識，兩人合作歌曲中加入歌劇元素，結下緣分。這次小巨蛋演唱會一連兩天，Lee Yeon Ji都力挺站台，展現好交情。

演唱會尾聲，李聖傑一度眼眶含淚、站在台上久久不語，他感性表示：「我準備了很久，希望用我的音樂感動大家，還有我的聲音，還有我的胸肌，我練了兩個月了，希望待會有機會。」他坦言，這倒數兩個月幾乎是閉關訓練的狀態，真的很痛苦，所幸終於把最好狀態留在小巨蛋舞台。演唱會尾聲，李聖傑唱到〈你那麼愛他〉時，突然把麥克風交給台下的曾國城，重感冒的曾國城用沙啞帶有痰的聲音努力飆高音，邊唱邊咳嗽，讓一旁的炎亞綸忍不住笑出來，成為演唱會意外趣事。