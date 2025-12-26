李聖傑哽咽泛淚 拚26年終登小巨蛋

「情歌之王」李聖傑出道26年，終於迎來人生首度台北小巨蛋演唱會「One Day 直到那一天」，自12月26、27日一連開唱兩場。首次踏上小巨蛋這個指標性舞台，李聖傑難掩激動情緒，才剛登台獻唱就忍不住哽咽泛淚說：「走了26年，我走到了！」

談到終於站上台北小巨蛋，李聖傑望著台下粉絲，情緒再次湧上心頭，激動揮手說：「現場的朋友，謝謝你們，這26年來，我都不知道該怎麼開場，我想用聲音，一字一句告訴大家，我準備了很久，希望用我的音樂感動大家。」

廣告 廣告

此次演唱會舞台別具巧思，李聖傑為S型延伸舞台取名為「Sam」，正是他的英文名字。他笑說，這樣的設計就像被鐵粉緊緊包圍，「我站在舞台上，真的有一種被歌迷整個抱住的感覺。」

唱到〈心口〉時，昔日恩師鮑比達登台為他彈琴指揮，李聖傑直言對方是自己第一張專輯的製作人，更是「神級般的亞洲音樂教父」。兩人合作演唱由鮑比達創作的〈新不了情〉，鮑比達表示相當感動，「其實我今天真的很感動，25年前他是我學生，25年後我是他嘉賓。」鮑比達驕傲地看著李聖傑，李聖傑回憶剛出道時，「花了兩年時間跟他學習，很像韓國練習生，每天都被他罵。」

唱〈擦肩而過〉謝屠穎

鮑比達也笑虧，當時一個音一個音地調教，沒想到歌曲的第一個音就錄了兩個禮拜，「我快破產了！錄音棚很貴！」李聖傑追問：「那我今天有唱準嗎？」沒想到鮑比達只給了一個神祕微笑。回憶起嚴師指導，李聖傑感性表示：「他讓我對音樂有很深刻的了解。」

唱完〈擦肩而過〉後，李聖傑提到已故音樂人屠穎，感性表示這首歌正是由他編曲，「26年後，我有機會站上台北小巨蛋舞台，相信他會聽見，謝謝屠穎老師。」讓現場頓時瀰漫感傷情緒。