李聖傑小巨蛋倒數開唱！放話「每秒都是驚喜」搶先公開喜訊

李聖傑即將於12月26日與27日在台北小巨蛋舉辦個人演唱會。（圖／ 華納音樂提供）





「情歌之王」李聖傑即將於12月26日與27日，一連兩天登上台北小巨蛋舉辦個人演唱會《One Day 直到那一天》，今（19）日他推出全新單曲〈晚成〉，作為他即將登上台北小巨蛋開唱前送給歌迷的一份驚喜禮物。這首歌不僅是一段旋律，更像是一場人生對話，呼應著他一路走來的成長與體悟。「晚成」指的是在人生歷經年少無知與各種衝擊之後，終於完成了一些屬於自己的事業或心願。

李聖傑分享，這首歌的歌詞寫得非常有意思，尤其一句「不惑，真不惑嗎？」讓他深有感觸。到了四十歲，真的對人生的所有疑問都解開了嗎？這首由陳學聖作詞、蔡伯南作曲的新歌，也正好是繼蔡伯南老師創作〈痴心絕對〉二十三年後的再次合作。除了新歌，小巨蛋演唱會也進入倒數。李聖傑霸氣喊話：「從開場到安可，每一秒都是驚喜！」從音樂編排、造型設計到舞台視覺全都升級，要以巔峰狀態回應歌迷多年支持，他強調，這不只是唱歌，而是一場感動人心的旅程，

廣告 廣告

李聖傑將新推出的單曲作為小巨蛋開唱前送給歌迷的驚喜禮物。（圖／華納音樂提供）

李聖傑將新推出的單曲作為小巨蛋開唱前送給歌迷的驚喜禮物。（圖／華納音樂提供）

隨著首次站上小巨蛋的演唱會進入倒數，李聖傑透露自己已進行長達兩個月的密集身體管理，從飲食控制、澱粉攝取比例、營養補充，到心肺訓練與重量訓練，全都按照計畫執行，只為讓自己在舞台上呈現最好的狀態。他也直言，這次演唱會在音樂與造型上都投入大量心力，整體編曲設計與舞台安排都與以往不同，希望讓歌迷從開場一路到安可，都能感受到層層堆疊的驚喜與誠意。對於這次首次站上小巨蛋，他以「梭哈」形容自己的心情，強調不保留、不藏招，要把所有準備一次端上檯面。

李聖傑第一次聽到〈晚成〉的 demo 時，就發現這首歌和過往大家熟悉的情歌很不一樣，它講述的是人生的過程與狀態，更走向內心，也更像是在敘述自己。也因此，這首歌對他來說是一種全新的挑戰，如何把歌唱得成熟，唱得能夠承載歌詞裡的重量，成為詮釋時最重要的課題。李聖傑坦言，在演唱時不再只是技巧的展現，而是回到內心狀態的拿捏，或許仍保有一點幼稚，但整體心境是平穩而自在的，也希望用這樣的狀態去面對人生中的所有難關。他相信，只要心態是對的，很多事情自然會順利發生，該有的成就也會在適當的時候到來。

李聖傑直言，〈晚成〉對他來說是一個狀態，而不是刻意追求的結果。他分享，其實不管處在人生的哪一個年齡，每個人都會因為不同的經歷，而產生對人生不一樣的領悟與體悟，這些累積都會影響一個人看待事情的角度與感受。真正決定人生狀態的，往往不是年紀本身，而是面對事情時所抱持的心態。李聖傑認為，所謂的「晚成」，並不是一定要完成什麼具體的成就，而是在經歷過人生的起伏、挫折與歷練之後，能夠慢慢找到屬於自己的步調與位置，進入一種比較安定、比較清楚自己的狀態，而這樣的狀態，才是真正的「晚成」。這樣的成熟，不是急著抵達終點，而是在過程中一步一步累積而來。



【更多東森娛樂報導】

●街頭纏綿夏宇禾被拍！李聖傑親曝關係現況 揭擇偶條件

●花蓮跨年卡司出爐！李聖傑壓軸獻聲 睽違10年再訪

●曾獻唱《七龍珠》片尾曲！人氣樂團登花蓮跨年嗨喊：想吃玉里麵

