李聖傑小巨蛋合體恩師鮑比達 自爆：被罵兩年才出道！
「情歌王子」李聖傑出道26年，首度唱進台北小巨蛋，今（26日）起一連2天舉辦《One Day 直到那一天》演唱會，李聖傑一登場接連帶來〈塔圖〉、〈光年〉、〈位置〉等歌，並感性喊話：「走了26年，我走到了小巨蛋！」
面對滿場歌迷力挺，李聖傑感動無比，坦言不知怎麼向歌迷訴說心情，「我都不知道該怎麼開場，我想用我的聲音，每一字、每一句告訴大家我準備了很久，希望用我的音樂、聲音感動大家」，台下歌迷高喊想看他胸肌，讓他開心喊「我練很久了，練兩個月，希望待會有機會」。
今演出李聖傑特別邀請75歲神級亞洲音樂教父鮑比達擔任嘉賓，鮑比達同時也是他的音樂啟蒙恩師，當年李聖傑出道的首張專輯《冷咖啡》就是由鮑比達操刀製作。今師徒攜手合作當年的歌曲〈心口〉，李聖傑笑曝自己1997年簽給鮑比達後，花了2年學習，就像現在韓國練習生一樣，更說：「學兩年，每天都被他罵。」鮑比達也爆料當時李聖傑光是錄一首歌，第一個音就唱不準，錄了兩個禮拜才完工，直呼：「我快破產，錄音棚很貴！」
時隔26年，師徒同台，李聖傑問鮑比達這次演唱，自己的音準是否過關？他連問了兩次，鮑比達卻笑而不答，對李聖傑依舊嚴格對待，讓李聖傑苦笑連連，最終邀大家一起用掌聲歡送恩師下台。
