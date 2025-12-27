李聖傑慶功宴突遇地震！嚇到當場呆住 感嘆：活在當下

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道後首次唱進小巨蛋，今（27）日邁入第二天演出，而在稍早慶功訪問過程中，突然遇到大地震，先是上下搖後開始左右搖晃，整個背板都在晃動，整個訪問中斷，李聖傑也隨即安撫大家。

李聖傑慶功宴突遇地震。（圖／黃鈺晴攝）

李聖傑演唱會結束後在小巨蛋3樓舉辦慶功宴，而在訪問過程中突然開始上下搖晃，體感搖晃時間將近1分鐘，讓李聖傑與現場媒體當場嚇到呆站在原地，李聖傑隨即安撫大家：「沒事沒事，會過的！」隨後也驚呼：「感受到這個震撼，還在搖！」更有感而發說：「活在當下。」

據悉，中央氣象署稍早發出地震速報，東北地區發生芮氏規模7地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度約40公里，屬於中深層地震，北台灣多地感受強烈搖晃。根據中央氣象署預估，本次地震最大震度出現在宜蘭縣，達7級；台北市、基隆市震度為6強，新北市、桃園市、新竹市、新竹縣為6弱。







