李聖傑慶功宴訪問突大地震！當場嚇到看傻眼 差一點拔腿就要跑

記者鄭尹翔／台北報導

藝人李聖傑在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會，而今天為第二天最終場，沒想到慶功宴訪問時，突然遇到大地震，全場突然都看傻眼，而李聖傑也是當場呆住，沒想到會遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，都被大地震給嚇到，也差點就拔腿要跑，而李聖傑也驚呼「感受到這個震撼力，還在搖」，但也說「活在當下」。

李聖傑演唱會慶功宴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

李聖傑演唱會慶功宴。（圖／記者鄭孟晃攝影）

「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，終於昨26日迎來人生首次小巨蛋演唱會，盛大引爆《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會台北首站，今（27日）邁入第二天演出，氣勢持續延燒，萬人齊聚見證他等了26年的圓夢時刻。

演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從初出道時的悸動唱到如今的成熟沉穩，一首首熟悉旋律串起歌迷共同走過的人生片段。演唱會中段，李聖傑火力全開、金曲大爆炸！從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉，再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首都是一開口就引爆全場的大合唱神曲，把愛情裡的遺憾、放手與祝福，一次唱進最深處。

