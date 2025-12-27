李聖傑慶功宴訪問突大地震！當場嚇到看傻眼 差一點拔腿就要跑
記者鄭尹翔／台北報導
藝人李聖傑在台北小巨蛋一連兩天舉行演唱會，而今天為第二天最終場，沒想到慶功宴訪問時，突然遇到大地震，全場突然都看傻眼，而李聖傑也是當場呆住，沒想到會遇到這麼大的地震，不少現場的媒體，都被大地震給嚇到，也差點就拔腿要跑，而李聖傑也驚呼「感受到這個震撼力，還在搖」，但也說「活在當下」。
「情歌之王」李聖傑（Sam Lee）出道26年，終於昨26日迎來人生首次小巨蛋演唱會，盛大引爆《One Day 直到那一天》世界巡迴演唱會台北首站，今（27日）邁入第二天演出，氣勢持續延燒，萬人齊聚見證他等了26年的圓夢時刻。
演唱會以多首經典情歌揭開序幕，從初出道時的悸動唱到如今的成熟沉穩，一首首熟悉旋律串起歌迷共同走過的人生片段。演唱會中段，李聖傑火力全開、金曲大爆炸！從〈手放開〉、〈你那麼愛她〉、〈遠走高飛〉、〈你們要快樂〉、〈靠近〉，再接續〈眼底星空〉、〈擦肩而過〉與〈最美的遺憾〉，首首都是一開口就引爆全場的大合唱神曲，把愛情裡的遺憾、放手與祝福，一次唱進最深處。
更多三立新聞網報導
陳零九真的全面退出演藝圈！新歌被他取代 滾石唱片回應了
阿信重返五月天！持槍警察戒備緝毒犬巡邏 台中開唱維安全面大升級
五月天為北捷英雄余家昶而唱！全場掀一片淚海 粉絲點歌盼記住他的名字
李聖傑靠〈癡心絕對〉賺多少？演唱會公布驚人數字 一度不想再唱這首
其他人也在看
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 78
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 115
孫淑媚44歲了！生日慶生曝光 網歪樓跪求找「這個人」
【緯來新聞網】歌手暨演員孫淑媚日前在社群媒體分享44歲生日照片，因外貌年輕、膚況良好而引發網路關注，緯來新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 8 小時前 ・ 7
連日失言深夜滑跪！朱孝天形象毀滅 媒體人嘆：早知如此，何必當初？
言承旭、周渝民、吳建豪及五月天阿信舉辦《F✦FOREVER 恆星之城》演唱會，掀起一波回憶殺，卻意外延燒出場外風波。朱孝天近日接連在社群平台出言不遜，不只含沙射影F3在台上「悶聲發大財」，還指控中國售票平台與黃牛勾結，更提及「國台辦」，引發輿論關注。他昨（25日）晚間10點迅速發聲明滑跪，承認自身言論「與實際情況並不相符」。對此資深媒體人狄志為也發文評論，直言這場情緒化操作恐讓朱孝天得不償失。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 78
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
泰勒絲御用舞者竟是「台灣女兒」！美國學霸身分曝 團隊收62億獎金驚呆反應瘋傳
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）最新紀錄片影集《The End of an Era》最後兩集上架，除了揭密「時代巡迴演唱會」的幕後祕辛，更首度曝光她大手筆發放總額高達1.97億美元（約新台幣62億元）獎金給團隊的震撼瞬間。在眾多世界頂尖舞者中，一名自稱「台灣人」的台裔舞者Karen S. Chuang（莊凱倫）成為焦點。當獎金金額揭曉時，鏡頭捕捉到她摀嘴不敢置信的表情，感人反應引發全球粉絲熱議。鏡報 ・ 2 天前 ・ 86
爆售票網勾結黃牛！大麥網喊告「已取證」 朱孝天認情緒失控急道歉
朱孝天因被剔除F4演出陣容，在粉絲群組指控售票平台「大麥網」勾結黃牛，引發強烈回應，「大麥網」表示已取證不實資訊，並保留追究法律責任的權利。面對可能的法律風險，朱孝天緊急發表道歉聲明，承認自己情緒失控，做出錯誤示範，未來會更謹言慎行。網友們痛批他自作自受，暗示如果還想在演藝圈發展，就不該隨意發表未經證實的言論！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
Netflix《驕陽似我》初戀氣跑大葡萄趙今麥、宋威龍撿走了！賴偉明飾演的「莊序」為何無法成為她的真命天子？前11集劇情＋追劇日曆
究竟《驕陽似我》為什麼爆紅？這齣陸劇該不該追？賴偉明飾演的「莊序」為何氣跑自己的初戀「大葡萄」趙今麥？「初戀大葡萄」的比喻是怎麼來的？宋威龍又是怎麼撿走「大葡萄」的？本文為大家快速整理出《驕陽似我》前10集劇情介紹以及接下來的追劇日曆，助你快速掌握《驕陽似我》的播出進度！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
大S曾想撮合小S交往朱孝天 破局理由曝光
朱孝天近期因在網路上的言論引起爭議，頻頻登上熱搜，日前他也正式對自己的發言道歉，而許多過往他曾上過的節目內容也被網友重新找出回顧，其中一次是關於大S曾想撮合他和小S交往的內容，破局理由也讓網友揶揄「好險」。日前阿信「F3」聯手舉辦的演唱會已落幕，但朱孝天未在演出名單上，倒是一再透過和網友的互動，流露自由時報 ・ 9 小時前 ・ 4
唐治平驚喜復出！他嘆若沒經歷喪母事件「能完全吃下吳慷仁」：更有味道
藝人唐治平去年6月歷經母親過世，期間因未認領遺體、屢被目擊在台北街頭徘徊，精神狀況一度引發外界關注與擔憂；沉寂一段時間後，他近日重啟臉書粉專宣布回歸演藝圈，隨後更被粉絲發現悄然現身Netflix夯劇《如果我不曾見過太陽》，還有網友認為唐治平完全吃得下吳慷仁，引發不少人討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 11
炎亞綸穩交男友6年想婚了
炎亞綸26日與媒體見面分享歷時三年打造的專輯《Ikigai》，並宣布成立「大浪娛樂」，他擁4家公司，旗下有40個員工，他大方分享年終約要發出超過200萬。男友也是其中一位員工，目前擔任執行經紀，兩人交往5、6年，他鬆口表示有考慮結婚。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 42
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相
《食神》唐牛雙頰凹陷現身 ！曝「暴瘦22公斤」超悲傷真相EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
劉泰英新書爆他「太貪害到柯文哲」！沈慶京聲明反轉劇情：作者亂寫劉也受害
台北地院審理京華城等案，24日全案辯論終結，將於明2016年3月26日宣判，台北地檢署（北檢）檢察官表示，時任台北市長柯文哲犯後態度不佳、以髒話辱罵檢方、聲稱受政治迫害等，建請判處28年6月。高齡近90歲的前「國民黨大掌櫃」劉泰英在新出版的回憶錄中大爆政壇秘辛，更點名威京集團主席沈慶京太貪，以至於牽連柯文哲，沈慶京對此26日在臉書以「存好心 說好話 做好事」......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 19
謝京穎雙胞胎孕肚曝光！過聖誕休假安胎 外套超藏肚「根本看不出」
女星謝京穎與老公書偉結婚滿2年，上週才對外宣布懷上雙胞胎，25日聖誕節她再度透過社群平台分享近況，透露已正式開始休假安胎，目前孕肚尚未明顯，身體狀況良好，也向外界報平安。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
不只朱孝天！王少偉也曾拒合體5566復出 2男團今昔對比大不同
朱孝天自從跟F4合體破局之後頻頻開直播爆料，還開嗆五月天阿信跟相信音樂，引起軒然大波，但事後朱孝天發布聲明道歉，讓整起風波落幕。然而，有網友討論起同樣都是不願合體，都被指跟團員不合，不過5566王少偉卻跟他「天差地遠」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 10
雷／Netflix《一吻爆炸》張基龍X安恩真大結局超8點檔：竟上演「車禍失憶」戲碼！第14集6.9%高收視完美收官！
一轉眼Netflix熱播中的韓劇《一吻爆炸》正式播出最終回大結局！這週播出最新第13、14集劇情內容，上演大結局完結篇！第14集收視率也高達6.9%，刷新電視劇自身最高收視紀錄！該劇由張基龍、安恩真、金武俊、禹多備主演！劇情講述一名單身女子，爲了生計僞裝成媽媽在職場上班，和愛上她的組長之間的爆笑羅曼史，趕緊一起來看《一吻爆炸》大結局發生了什麼事吧！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 6
胡瓜逛菜市場婆媽激動！往他身上狂塞大魚 「要吃什麼都不用錢」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持，本周（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將MIX新...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
王ADEN陷爭議發聲沒用！台北、宜蘭跨年演出被取消 連校唱也沒了
王ADEN臭臉又公審學生風波延燒，繼台北觀傳局昨（23）日宣布取消其演出機會，原本還有宜蘭跨年場表演機會的王ADEN，也遭宜蘭市公所發聲表示，基於安全及秩序考量，並避免模糊活動主軸，將安排其他節目內容替代。隨後雲林科技大學也在社群平台Threads發聲，原先王ADEN為聖誕晚...CTWANT ・ 3 天前 ・ 32
惡毒王彩樺「對胡瓜動心」！暗中籌劃「殺夫」超瘋癲 陳亞蘭哭笑不得
綜藝節目《週末最強大》由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲聯手主持，內容豐富多元。本週（27日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」以「老將 MIX 新秀」為歌唱主題，胡瓜特別邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole及女團AKB48 Team TP同台演出，老中青三代實力派歌手輪番開唱，經典組曲掀起滿滿回憶殺。其中，蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田更激動直呼：「我也愛打！」兩人瞬間在台上大聊專業術語，宛如自開聊天室。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4