李聖傑慶功宴遇地震暫停訪問 演出哽咽為「他」留特別席

等侯26年，李聖傑於12月26、27日一連兩天站上台北小巨蛋舞台舉辦「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會，完成個人首登小巨蛋里程碑。27日結束演唱會後，李聖傑接受慶功宴採訪卻遇4級地震，晃動超過一分鐘，現場鋼筋狂搖、手機國家級警報大響，現場一度暫停訪問。

27日深夜11點06分，東北地區發生有感地震，北台灣最大震度4級以上，正在慶功宴受訪的李聖傑當場也嚇到，直呼：「活在當下。」表示感受到了這個震撼力，還在搖。」整理心情後，李聖傑提到終於圓夢心情複雜，「隔了26年，一個歌手能再站在這個舞台，其實從來沒有想過」。回首這些年，遇過的人、經歷的事，都在那一瞬間湧上心頭，如今的他，選擇用更自在、也更溫柔的方式看待一切，「珍惜、用愛去看，就會知道每一步都很不容易。」

演出過程數度哽咽的他表示，「真的很多畫面一閃而過就想哭。」但他強忍淚水，不希望情緒影響演出，「我想把好的聲音留給大家。」他也透露自己有為屠穎老師特別安排位置，「我覺得老師，還有很多重要的音樂人，其實都在現場。」希望用音樂向對方表達感激及來不及說出口的話。

李聖傑也透露巡演將繼續前往馬來西亞，此外，他也盼能回到家鄉，「高雄是我的家鄉，我一定會想辦法回去，希望明年有機會。」

