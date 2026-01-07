李聖傑抒情主打《不勇敢》MV上線 自爆近40度高溫狂練球二度灼傷

CNEWS195260107a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

情歌王子李聖傑去年底在台北小巨蛋舉辦兩場演唱會，2026年開春再報新喜，宣布推出微專輯《FACE III 未來》中抒情主打《不勇敢》的MV。作品結合他過往網球選手的親身經歷，透過一段網球雙打選手與少女之間的情感牽繫，描繪在夢想與愛情之間的掙扎與選擇。

《不勇敢》唱出情歌裡的糾結與遺憾，MV找來「金鐘獎得主」黃冠智、「BL劇男神」王碩瀚，以及新人陳孟琪共同演出。李聖傑也坦言，年輕時練球與談感情之間確實留下過遺憾，但他早已釋然，率性表示：「每一個遺憾，都是造就你接下來最棒的經驗值。」

拍攝過程同樣充滿挑戰，黃冠智與王碩瀚為戲苦練到雙手破皮、滂沱大雨中全身濕透仍持拍上陣。李聖傑也分享自己過去的慘痛經驗：「曾在將近40度的高溫下瘋狂練球，幾乎二度灼傷，還得送醫，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的一次。」談及是否也曾面臨如MV情節般在感情與夢想之間的抉擇，他直言：「這是人生常態，不管是情感或感情，每個人都會遇到，我當然也經歷過一樣的遺憾。」他認為，只要相信當下的直覺，遺憾終將化為成長的養分。

李聖傑去年推出微專輯《FACE III 未來》即獲歌迷熱烈迴響，小巨蛋兩場演唱會亦座無虛席。展望新的一年，他將前往馬來西亞等地展開海外巡演。被問及是否有機會在台灣各城市開唱，甚至挑戰大巨蛋，他笑說：「當然希望未來演唱會越辦越大，累積更多歌迷、嘗試更多不同場地，持續往更大的舞台挑戰，這就是我新一年的期待。」《不勇敢》MV今（7）日正式上線，更多資訊鎖定「李聖傑Sam Lee」與「華納音樂」官方社群。

