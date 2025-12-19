李聖傑攻蛋倒數再傳好消息！霸氣喊話：每一秒都是驚喜

李聖傑喜獲演唱會主辦贈送網球拍。華納音樂提供

「情歌之王」李聖傑攻蛋倒數一周，今（19日）率先推出新單曲〈晚成〉，作為首次登上台北小巨蛋開唱前，送給歌迷的一份暖心驚喜。新歌不再著墨於傳統愛情題材，而是回望人生歷程，透過音樂展開一場成熟而誠實的自我對話，也呼應他即將迎來事業重要里程碑的心境轉折。

〈晚成〉歌詞中「四十不惑，真不惑嗎」一句，點出中年世代面對人生的疑問與反思。李聖傑坦言，錄音時不再追求技巧表現，而是回到內心狀態，如何唱出歲月累積後的重量與平穩，成為這首歌最大的挑戰。他也形容，〈晚成〉不是刻意追求的結果，而是一種在歷經起伏後，逐漸找到自我步調的狀態。

隨著新歌上線，李聖傑首度登上台北小巨蛋的個人演唱會「One Day 直到那一天」也進入最後倒數，將於12月26、27日一連兩天開唱。為了迎接萬人舞台，他已進行長達兩個月的密集身體管理與排練，從飲食、體能訓練到整體狀態全面調整，只為在舞台上呈現最佳表現。

李聖傑霸氣預告，演唱會從開場到安可「每一秒都是驚喜」，不論音樂編排、造型設計或舞台視覺皆全面升級，並以「梭哈」形容自己的心情，強調毫無保留、一次端出所有準備，要用巔峰狀態回應歌迷多年支持。他直言，這不只是一場演唱會，而是一趟希望能真正感動人心的音樂旅程。

日前彩排現場更迎來共同主辦單位的總經理驚喜探班，送上象徵祝福與力量的特製「神秘網球拍」，寓意李聖傑多年來如同穩穩落點的好球，陪伴無數歌迷走過人生時刻。李聖傑也預告，演唱會將設計呼應贈禮概念的應援巧思，邀請全場歌迷一同揮舞祝福，讓音樂與能量在小巨蛋同步綻放。



